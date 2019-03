Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Karadenizlilerle buluşmasında “Şarkıları, şiirleri, davranışları, gülümsemesi ve ağlamasıyla bu coğrafyayı oluşturan bütün değerleri seviyoruz ve hepsini birden harmanlayıp içinde kaybolmak istiyoruz. İyi ki birlikteyiz ve geleceği birlikte kucaklıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal, Antalya Karadenizliler (ANTKARDER) Derneği Başkanı Halis Ekşi’nin ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP ve İYİ Partili yöneticilerle birlikte Karadenizlilerle buluştu.

Başkan Uysal, Karadenizlilerle gerçekleşen büyük buluşmada, Türkiye’nin her coğrafyasıyla, her kültürüyle bir bütün olduğunu söyledi.Her yörenin, her kültürün ayrı bir zenginlik olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tamam da nasıl yapacağız. Hepimiz ayrı ayrı bölgelerden gelmişiz, ayrı özelliklerimiz var. Birbirimize farklı gelen özelliklerimizi olabilir ama bunu bir zenginlik olarak nasıl yaşayacağız. Eğer Bir Karadenizli Güneydoğu gecesinde halaya giriyorsa, bir Doğu Anadolulu horona katılıyorsa ve oradan hep beraber zeybek oynuyorsak işte o zaman zenginlik olur” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa’da gerçekleştirilen Yöreler Renkler Festivali’nin, mahallerde gerçekleştirilen Komşu Buluşmalarının, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde hemşeri derneklerinin bir araya gelmesinin ve Turunç Masa üzerinden tüm belediye hizmetlerini herkese eşit ve adil şekilde ulaştırılmasının nihai amacının bu zenginliği hep birlikte yaşamak olduğunun altını çizdi.

Muratpaşa Belediyesi ve ANTKARDER’in bu yıl Hamsi Festivali düzenlendiğini gelecek yıllarda da bu festivali sürdüreceklerini belirten Başkan Uysal, “Şarkıları, şiirleri, davranışları, gülümsemesi ve ağlamasıyla bu coğrafyayı oluşturan bütün değerleri seviyoruz ve hepsini birden harmanlayıp içinde kaybolmak istiyoruz. İyi ki birlikteyiz ve geleceği birlikte kucaklıyoruz” diye konuştu.