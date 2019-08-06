0553 313 94 23

Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivalini 15 ülkeden 47 kente anlatacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu’nca, Rusya’nın en eski kentlerinden Ryazan’ da düzenlenecek 2.

06 Ağustos 2019 Salı 10:03
Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivalini 15 ülkeden 47 kente anlatacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu’nca, Rusya’nın en eski kentlerinden Ryazan’ da düzenlenecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu’nda, Kaleiçi Old Town Festiali sunumu yapacak.


Kaleiçi’ni, tanıtım için önemli uluslararası turizm fuarlarına taşıyan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’ni, Rusya’da düzenlenecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu’nda da anlatacak. Başkan Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu ve Rusya’nın Ryazan Bölgesi Hükümeti’nce, Ryazan kentinde 14-18 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu’nda, Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği başlığında Kaleiçi Old Town Festivali sunumunu yapacak.



Forumun kapsamı


Başkan Uysal Kaleiçi’nin tanıtımı için Old Town Festivali’yle adıyla çıktıkları yolculuğun tüm dünyanın ilgisini çektiğini söyledi. Her geçen yıl katılımcı ülke sayısının arttığı Kaleiçi Old Town Festivali’ni, Rusya’da gerçekleştirilecek forumda, sunacağını belirten Uysal, “Forum, antik kentlerin korunması ve geliştirilmesinde en iyi uygulamaları bulmak, kentsel çevrenin iyileştirilmesi, kültür ve turizm gelişimi, tarihi ve kültürel mirasın popülerleşmesi, deneyimlerin paylaşılması amacıyla yapılıyor. Forum kapsamında, akademisyenler, yerel yöneticiler, mimarlar ve uzmanlar; tarihi şehirlerin korunması, geliştirilmesi gibi birçok konu başlığında çalışmalar sunacak” dedi.



Antalya ve Kaleiçi


Sunumu, Ryazan Bölgesel Maksim Gorki Evrensel Bilim Kütüphanesi Konferans Salonu’nda 16 Ağustos’ta yapacağını ifade eden Uysal, “Sunum başlığımız, Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği: Kaleiçi Old Town Festivali. Antalya ve Kaleiçi’nin tanıtımını yapacağız. 10-13 Ekim tarihleri arasında dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali’ni, festivalin içeriğini, hedeflerini, kapsamını anlatıp, katılımcı şehirleri davet edeceğiz. Üçkapılar (Hadrian Kapısı), Yivli Minare, Kesik Minare, Kale Kapısı, Saat Kulesi gibi Kaleiçi’nin dolayısıyla Antalya’nın köklü tarihini yansıtan yapılar hakkında bilgiler vereceğiz” şeklinde konuştu.


Foruma Muratpaşa Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’den Muğla, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin Mezitli’nin yanı sıra, Azerbaycan’dan Bakü, İtalya’dan Taranto, Sırbistan’dan Belgrad, Özbekistan’dan Buhara, Mısır’dan Kahire, Macaristan’dan Estergon, Rusya’dan Moskova gibi 15 ülkeden 47 kentin katılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:03
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı
    1. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    2. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    3. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    4. 8 aydır imamı olmayan köy
    5. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    6. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    7. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    8. Tek bacağıyla hacca koştu
    9. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    10. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    11. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    12. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    13. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    14. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    15. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    16. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    17. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    18. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    19. Borsa, güne yükselişle başladı
    20. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    21. Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk..
    22. Google, üretimde geri dönüştürülmüş..
    23. Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti
    24. Üniversite öğrencisi kızların..
    25. Çin'de sel felaketinde 19 kişi..
    26. Adıyaman'da orman yangını
    27. Diş etinde oluşan hastalıklara dikkat
    28. “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele..
    29. Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa..
    30. Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'