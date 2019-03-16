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Başkan Uysal, kahvehaneleri ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kahvehaneleri ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:53
Başkan Uysal, kahvehaneleri ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kahvehaneleri ziyaret etti. Uysal, “Madem Muratpaşa Belediyemizin bütçesi sizin ödediğiniz vergilerle oluşuyor, madem o para sizin paranız, nereye nasıl harcanacağına da bundan sonra siz karar vereceksiniz” dedi.

 

Başkan Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’le birlikte Muratpaşa’nın kahvehanelerinde ilçe sakinleriyle buluştu.

 

Başkan Uysal, kahvehanelerin sıradan yerler olmadığını insanların bir araya gelip konuşup dertleştiği, sokağından, mahallesinden, ilçesinden haberdar olduğu ve hatta ortak aklın oluştuğu kamusal mekanlar olduğunu söyledi.

 

Bu açıdan her zaman kahvehaneleri önemsediğini ve 5 yıllık Muratpaşa Belediye Başkanlığı döneminde fırsat bulduğu anlarda bir kahvehaneye bir sandalye çekip oturduğunu belirten Başkan Uysal, “Biz öyle seçim dönemi diye gelip görünenlerden değiliz. Muratpaşa’da her zaman komşularımızla yan yanayız, gönül gönleyiz” dedi.

 

“İyi ki de böyle bir çalışmayı yaptık”

 

Muratpaşa’da toplumun, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda bir belediyecilik yaptıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

 

“Cadde ve sokak yenileme çalışmalarımız; 5 yıl önce göreve gelirken böylesine bir çalışmanın içinde olacağımızı düşünmemiştik. Gerek ilçenin mevcut asfalt altyapısını eskimiş olması, gerekse doğalgaz gibi altyapı çalışmaları nedeniyle gerçek bir ihtiyaç karşımızda duruyordu. Biz de kendi asfalt üretim tesisimizi kurup Muratpaşa’nın yüzde 70’inde asfaltı tamamen yeniledik. Yama falan değil. Eskiyen asfalt tamamen kazındı sonra sıcak asfaltla kaplandı. İyi ki de böyle bir çalışmayı yaptık. Eğer biraz yavaştan almış olsaydık artan döviz kuru nedeniyle bu kapsama ulaşamazdık”

 

“Her komşum mahallesindeki meclisin doğal üyesi olacak”

 

Başkan Uysal, kahvehanede buluştuğu Muratpaşa sakinlerine, yeni dönemde artık mahallerinin yatırım planlarını o mahallenin sakinin yapacağını söyledi. Katılımcı bütçe olarak isimlendirilen bu süreçte mahalle meclisleri kuracaklarını belirten Başkan Uysal, “Her komşum mahallesindeki meclisin doğal üyesi olacak. Madem Muratpaşa Belediyemizin bütçesi sizin ödediğiniz vergilerle oluşuyor, madem o para sizin paranız, nereye nasıl harcanacağına da siz karar vereceksiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:53
  1. doğa

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