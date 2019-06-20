0553 313 94 23

Başkan Uysal, İtalya’da kardeş kent protokolünü imzaladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya’da katıldığı Popolinfesta’da Gradara Belediyesi’yle kardeş kent iyi niyet protokolünü imzaladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:15
Başkan Uysal, İtalya’da kardeş kent protokolünü imzaladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya’da katıldığı Popolinfesta’da Gradara Belediyesi’yle kardeş kent iyi niyet protokolünü imzaladı. Başkan Uysal, imza töreninde Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi’yle tarihi Üç Kapılar maketiyle birlikte Antalya’nın geleneksel yemeklerinin tariflerinin yer aldığı “Toroslardan Akdeniz’e Antalya Lezzetleri” kitabını hediye etti.


Başkan Uysal, belediyenin Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim merkezlerinden 8 öğrenciyle birlikte İtalya’nın Fermignano ve Gradara belediyelerince gerçekleştirilen Popolinfesta kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda San Marino devlet başkanlarıyla birlikte belediye ve meclis başkanlarını ziyaret eden Başkan Uysal, ziyaretlerde Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne davetler gerçekleştirdi.Urbino Üniversitesi Rektörü Vilberto Stocchi’yi de ziyaret etti. Başkan Uysal, Rektör Stocchi’yi Antalya’ya davet etti.


Gerçekleştirilen temaslarda herkesi Kaleiçi’ne davet ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Turist hareketliliği konusunda iş birliği önerdik. Kurduğumuz olumlu diyalogların bir sonraki aşamasında ortak yayın konularına geçmeyi hedefliyoruz” dedi.


Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen ve 23 Haziran’da sona erecek festivalde Başkan Uysal, ayrıca, Gradara Belediyesi’yle kardeş kent iyi niyet protokolünü imzaladı. İmza töreninde Başkan Uysal’la birlikte katılan çocuklar zeybek oynayıp Anadolu kültürünün en iyi şekilde tanıtırken Başkan Uysal da törende Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi’yle tarihi Üç Kapılar maketiyle birlikte Antalya Tanıtım Vakfı’nın(ATAV) Antalya’nın geleneksel yemeklerinin tariflerinin yer aldığı “Toroslardan Akdeniz’e Antalya Lezzetleri” kitabını hediye etti. Uysal, İtalya’da 1 haftaya yaklaşan temaslarının ana amacının Kaleiçi’nin tanıtmak olduğunu belirterek, “Kaleiçi’nin şu anda bulunduğu bölgeyi ziyaret eden turistlerin tanımasını istiyoruz. Antik kentler tarihin derinliklerinden gelen sanat eserleridir. Tarihi mirasımıza bu hassasiyetle sahip yaklaşıyor ve sahip çıkıyoruz” diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:15
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Akın Öztürk’e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    1. Genelkurmay çatı davasında karar..
    2. Koç’un Bizans aşkı
    3. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında..
    4. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    5. BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve..
    6. Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden..
    7. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    8. Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve..
    9. Darbe bildirisinde imzası olan sözde..
    10. Borsa güne yükselişle başladı
    11. Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine..
    12. Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6..
    13. Genelkurmay karargahında komutanları..
    14. Hobi olarak başladığı Japon eriğinden..
    15. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    16. Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı
    17. Öğretmenlerin anıları, ilkokul..
    18. Test kağıtlarına sardılar, polisi fark..
    19. Jandarma Genel Komutanlığı önünde..
    20. Zırhlı birliklerden tankların çıkması..
    21. İsmail istedi, Başkan yaptı
    22. Pasinler’de trafik kazası: 2 yaralı
    23. TRT'ye baskın emrini veren eski..
    24. Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş..
    25. Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da..
    26. Genelkurmay çatı davasında karar..
    27. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    28. Aydın'da aranan kişi ormanda ölü bulundu
    29. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    30. Futbol: Kupa Amerika
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır