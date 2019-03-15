Başkan Uysal: İşverenlerimize katkı vermek için hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Burası İstanbul Burada İş Var” temasıyla gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği İstanbul Buluşması’nda ev sahibi olarak bir konuşma yaptı.

İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Askon Başkanı Orhan Aydın ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

UYSAL: “İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ EKONOMİK SIKINTIYA MEYDAN OKUMADIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstihdam Seferberliği programının ev sahibi olarak bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine Yeni Zelanda’da camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak başlayan Başkan Uysal, “Cami saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu saldırı ırkçılık adına, İslam düşmanlığı adına ne kadar kötü bir noktaya geldiğimizi inşallah dünya liderlerinin görmesine vesile olur. Bugüne kadar hep suçlanan İslam taraftarı Müslümanların aslında masum olduklarının da anlaşılması adına vesile olur temennisinde bulunuyorum ” diye konuştu.

İstihdam Seferberliği İstanbul Buluşması’na ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Uysal, “İstihdam seferberliği, dünyada ve ülkemizde ekonomide yaşanan sıkıntıya karşı meydan okuma, mücadele etme seferberliğidir. Bu mücadeleyi yapmak, İstanbul olarak İstanbullu işverenler olarak görevimiz” dedi.

“EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ İSTANBUL ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR”

Uysal, İstanbul’un Türkiye ekonomisinde merkez konumda olduğundan bahsederken İstanbullu işverenlerin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ve istihdam seferberliği konusunda üzerine düşeni yapacağına inandığını kaydetti. Ekonominin lokomotifi İstanbul’un bu konuda üzerine düşeni yapmakla sadece istihdama katkı yapmayacağını aynı zamanda daralan ekonomiye, ticarete karşı bir mücadele ortaya koyacağını ifade etti.

Başkan Uysal şunları kaydetti: “Her istihdam sadece kendi işyerimizde üretimimize bir katkı değil, ticaretin merkezi olma adına İstanbul’a da katkı sunacak. Alınan her işçi, daralan ekonomiye karşı bir mücadele ortaya koyacak. Ülkemizdeki bu seferberliğin yaygınlaşması ve sahiplenilmesi adına da önemli bir katkı sunacak. İstanbul olarak eğer böyle düşünürsek önemli mesafe alacağımızı düşünüyorum.”

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK İŞVERENLERİMİZE HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ”

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak işverenlere dolaylı olarak her türlü katkıyı sağladıklarını belirterek, “İşverenlerimize katkı verebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türkiye’de alım adına çok önemli bir foksiyonu olan İSKİ’nin başlattığı yerli ve milli araç seferberliği sonrası ilk araç teslimlerini aldık. Kamu adına idareciler olarak bizler de İstanbul’daki istihdam seferberliğinin ülkemize yansımasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunları yapabilme adına sizlerle beraberiz. Yapabileceğimiz her ne var ise omuz omuzayız. Yani İstanbul olarak biz eğer görevimizi tam yaparsak o zaman Türkiye’de bir adım, bir hareket olur. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Bu seferberliğin sayın cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda başarıya ulaşması hepimizin amacı ufku olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA: “İYİLİK YAPMAK ZORUNDAYIZ”

İstihdam Seferberliği İstanbul Buluşması’nın bir diğer ev sahibi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmaya, “Büyük bir hayırlı iş için sizlerle bir araya geldik” diyerek başladı. Vali Yerlikaya, “İyilik yapmak zorundayız. Dar zamanda iyiliği herkes yapamaz. Bol zamanda, kolay zamanda mutlu zamanda hayır yapmak, yatırım yapmak güzeldir, ama asıl olan bizim değerlerimize göre darlık yokluk anında da vermek. O sevinci burada yaşamak. Sizler 6 milyon 578 bin İstanbullu kardeşimizi istihdam eden 527 bin işveren kahramanlarsınız. 1 milyon 287 bin kardeşimizin içinden de iki kişiyi istihdam etseniz kabaca ortalamayla 1 milyon 100 bini buluyor” diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: “İSTANBUL EKONOMİMİZİN AMİRAL GEMİSİ”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı konuşmada, “İstanbul Türkiye ekonomisinin amiral gemisi, kalbi. Sanayimizin yüz akı dünyanın göz bebeği bir şehir. Potansiyeliyle de sadece ülkemize değil dünyaya da değer katan bir şehir. Bu anlamda İstanbul’dan beklentilerimiz çok fazla. İstanbul’da istihdam seferberliğinin en yüksek seviyede gerçekleşeceğine inanıyoruz. Şu anda sunduğumuz teşvik paketi şu ana kadarki en güçlü paket” ifadelerini kullandı.