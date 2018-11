Başkan Uysal: İstanbul’u dünyanın erişilebilir engelli dostu şehri haline getirmek için çalışıyoruz

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde yapılan “Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu” törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, idari yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

ERDOĞAN: “513 BİN ENGELLİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLİYOR”

Yıllarca yok sayılan engellileri hakettikleri saygın noktalara ulaştıracak uygulamalara imza attıklarını belirten Erdoğan, “Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır. Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela, bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz, bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir” dedi.

ERDOĞAN: “KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE 112 BİN ENGELLİ İSTİHDAM EDİLDİ”

Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştırılan engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek, bu hizmetlerden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20'ye kadar düşürdük” diye konuştu.

OTİZM EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Otizm Eylem Planı hazırlandığını söyleyen Erdoğan, “Otistik bireylere yönelik özel bir Otizm Eylem Planı hazırlıyoruz. Sayıları yaklaşık 1 milyonu, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsıyor. İçinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planını ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilecek. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Eğitimden istihdama kadar her konuda kadınların ve engellilerin bugün geldiği nokta 16 yıl öncesiyle mukayese edilemez” şeklinde konuştu.

UYSAL: “HER ALANDA ENGELLERİ KALDIRDIK”

Engellilere yönelik eğitimde önemli mesafeler katedildiğine dikkat çeken Uysal, “Özel eğitim oldukça önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir konu. Toplumun medenilik göstergesi. Özel eğitim çocuklarımızın çevreye bağımlılığını azaltan onları hayata karşı daha bağımsız hale getiren süreç. Bu sayede hem kendilerinin hem de ailelerinin hayat kalitesi yükseltmekte, meslek sahibi üretken insan olabilmektedirler. Özel bireyler, engelli insanlar bu ülkede yıllardır

görmezden gelindi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu konuda önemli mesafeler alındı. Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren engellilere tatil imkanı dahil her alanda engelliler kaldırıldı. Ancak daha katedilmesi gereken çok mesafe var. Sadece kamu kurumları olarak değil özel sektörün de gayret göstermesi gerekiyor. Bu anlamda bu okul İstanbul’da önemli bir açığı kapatıyor. Okulun inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği adına yapılmış bir yatırım olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

UYSAL: “HER YIL 100 BİN ENGELLİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYORUZ”

Tüm projelerin engellileri düşünerek yapıldığını söyleyen Uysal, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizde her bireyi kadın, erkek, engelli, yaşlı demeden topluma kazandırıyoruz. Tatil kamplarından okul öncesi eğitime kadar özel çocuklarımızın yanındayız. Tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizi düşünerek yapıyoruz. Ulaşım, konut irtibat merkezleri, sosyal donatı alanları, toplu taşıma gibi tüm projelerimizi onların kullanımına uygun olacak şekilde tasarlıyoruz. Merkezlerimizde ve irtibat bürolarımızda her yıl 700 binden fazla özel bireylere hizmet sunuyoruz. Yılda 100 bin engelli vatandaşımıza ücretsiz eğitim hizmeti veriyoruz. Atlı terapiden su ile terapiye kadar en modern tedavi yöntemlerini merkezlerimizde uyguluyoruz. Sesli trafik, sesli kütüphane gibi uygulamalarla çocuklarımızın kendini geliştirmelerinin önünü açıyoruz. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İstanbul’u dünyanın erişilebilir, engelli dostu şehri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

SELÇUK: “ULUSLARARASI KRİTERLERE SAHİP BİR OKUL”

Okulun uluslararası kriterlere sahip olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Çok özel bir eğitim kurumunu özel öğrencilerimize açıyoruz. Dünyanın birçok yerinde birçok okulu gezme görme imkanım oldu böylesine güzel bir okula sahip olmak çok önemli. Bu tür okullar bu tür çocuklar için varsa merhametimiz var şefkatimiz var demektir. Bizim için örnek bir okul. Uluslararası kriterlere sahip bir okul. Bu okulun inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

YERLİKAYA: “ŞEHRİMİZE 2 YIL İÇİNDE 10 BİN DERSLİK KAZANDIRACAĞIZ”

Tam gün eğitim için derslik eksikliğinin giderileceğini söyleyen Vali Yerlikaya, “16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim, adalet, ulaşım, emniyet dahil tüm alanda ‘Maaşallah’ dedirtecek atılımlar yapıldı. Milli Eğitim’de 2023 vizyonunuzu biz İstanbul’da hedefine ulaştırmak için çalışacağız. İstanbul’daki tüm okullarda tam gün eğitim için şuan 10 bin dersliğe ihtiyaç var. İnşallah bu ihtiyacı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurumları ve hayırseverlerin yardımlarıyla 2 yıl içinde şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

KARADENİZ: “11 OKUL İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

Küçükçekmece’ye yeni okullar kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Karadeniz, “Bu özel okul hayır ve bereketin, aydınlık bir geleceğin güzide bir ışığı olarak ilçemizde parlayacaktır. İlçemizde 11 okulumuzun yapımı devam ediyor. Düne göre çok daha iyiyiz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin ve bakanlıklarımızın da desteğiyle bu dönemde ilçemize bu dönemde yaklaşık 5,7 milyar TL yatırım yapıldı” şeklinde açıkladı.