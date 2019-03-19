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Başkan Uysal, iş insanları dernekleriyle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğu ve Güneydoğu bölgesi hemşehri, kültür, dayanışma ve iş insanları dernekleriyle bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 12:23
Başkan Uysal, iş insanları dernekleriyle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğu ve Güneydoğu bölgesi hemşehri, kültür, dayanışma ve iş insanları dernekleriyle bir araya geldi.


Başkan Uysal, Kaleiçi Yat Limanı’nın üst tarafında bulunun bir çay bahçesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgesi hemşehri, kültür, dayanışma ve iş insanları dernekleriyle bir araya geldi. Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bedri Yalçın’la birlikte çok sayıda dernek başkanının da yer aldığı buluşmada Başkan Uysal, Muratpaşa’da farklı, toplumcu bir belediyecilik örneği sergilediklerini söyledi.


Yerel yönetimlerin her seçim döneminde farkındalık oluşturacak kurumlar olmadığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizler kamu kurumuyuz. Aranması gereken nitelikler, tutarlılık ve ciddiyettir” dedi. Tüm hizmet alanlarında standartlarını oluşması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Toplumu şaşırtmaya çalışmak, kısa bir süre sonra herkesin unutacağı ‘şok’ bir şeyler söylemek hoş değil. Bir yerel yönetim rejimini oluşturmamız lazım” dedi. Bu noktada en önemli kavramın toplumun ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uysal, Muratpaşa’da hizmet planlamasını mahallelerin, Muratpaşa sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlediğini söyledi.


Başkan Uysal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dernekleriyle buluşmasında konuşmasını Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” şiirini okuyarak tamamladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:23
  1. kültür
  2. sergi

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