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Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir grup hayvansever ve hayvan hakları savunucularıyla bir araya geldiği kahvaltıda her 3 ayda bir düzenli toplanma kararı alındı.

17 Mart 2019 Pazar 10:26
Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir grup hayvansever ve hayvan hakları savunucularıyla bir araya geldiği kahvaltıda her 3 ayda bir düzenli toplanma kararı alındı.


Başkan Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir grup hayvansever ve hayvan hakları savunucularıyla buluştu. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, belediye meclis üyeleri ve adaylarının da katıldığı kahvaltıda Başkan Uysal, Muratpaşa’da kelimenin her anlamıyla birlikte yaşama kültürüne inandıklarını söyledi.


Başkan Uysal, birlikte yaşama kültürünün farklı düşünen, hisseden ama tasada ve kıvançta birbirini anlayan, bir kent ve ülke kimliğinde buluşan insanları içerdiğini kadar hayvanları ve doğada yaşayan diğer canlıları da kapsadığına dikkat çekti.


Bu bilinçle sürekli gelişme ve daha iyisini yapma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin sokak hayvanları başta olmak üzere bu alanda yapacağı çalışmaların hayvan severler ve hayvan hakları savunucuları koordinasyonunda devam etmesini önerdi.Bu çerçevede her 3 ayda bir düzenli buluşmalar yapılmasını öneren Başkan Uysal’ın teklifi alkışlarla karşılandı. Başkan Uysal, “Bütün sorunlarımızı konuşalım. İyileştirmemiz, müdahale etmemiz gereken ne varsa yapalım ve daha iyiye doğru yolculuğumuz devam etsin” dedi.


Muratpaşa’da hayatının her alanında standartlar geliştirerek kamusal yaşamın sürdürülebilir olmasına çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, “Belediyecilik gösteriden ziyade hayatın nitelik kazanmasıdır. Bu anlamda katkılarınız için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:26
  1. kültür
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