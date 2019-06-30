Başkan Uysal, eşiyle stantları gezdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte 2’nci Kadın Kooperatifleri Festivali için Antalya’da bulunan kooperatiflerin Muratpaşa Kent Meydanı’nda kurduğu stantları ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir yanından kadınlarını kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerini bir araya getirdiği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 4’üncü gün geride kaldı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda Çarşamba günün başlayan ve bugün Onur Nugay konseriyle sona erecek festival için Antalya’da buluşan 54 kadın kooperatifinin Muratpaşa Kent Meydanı’nda kurduğu stantlar yoğun ilgi görüyor. Başkan Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte Türkiye’nin her köşesinden geleneksel el sanatları ürünlerinin, tasarım çalışmalarının ve geleneksel lezzetlerin bulunabildiği stantları gezdi. Başkan Uysal, gezisi sırasında Tokatlı kadınların kurduğu Yeşilırmak Havzası Hanımeli İnisiyatifi Çevre ve Kültür İşletme Kooperatifi standında “Tokat baskısı” olarak bilinen ağaç baskısını denedi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinden gelen Her Ev Bir Atölye ve Kadın Girişi kooperatifleri standında çi börek açtı.

Çorum Sungurlu’dan festivale katılan Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle birlikte gözleme de pişiren Başkan Uysal, Ardeşen Kadınları El Sanatları Tarımsal Kalkınma İşletme Kooperatifi, Kütahya Emet Kadın Girişimi, İzmir’den gelen Yelki Kadın Girişimi ve Isparta Kadın Girişimi üretim ve İşletme kooperatiflerinin küçük hediyelerini kabul etti. Başkan Uysal, bu yıl 2’ncisi düzenlenen festivale ilk kez katılan Gaziantep Sada Kadın Kooperatifi’nin üzerinde “Kitaplar da çeyizden sayılsın” yazılı bez çantaları da oldukça beğendi. Başkan Uysal, festival alanında, Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın “Yaşamı yeniden dönüştürüyoruz” sloganıyla hazırladığı instagram çerçevesinde eşi Ümran Uysal’la birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği festivalin 4’üncü günü Başkan Uysal ve eşinin, festival katılan kadın kooperatiflerine plaketlerini takdim etmesiyle devam ederken gece Ömür Gedik konseriyle sona erdi. Konser sırasında aralarından Hakkari Çiçeklerinözü Kadın Girişimi’nin de bulunduğu çeşitli kooperatifler, Gedik’e çeşitli hediyeler takdim etti ve kadınlar Ömür Gedik’le birlikte “Bir başkadır benim memleketim” şarkısını söyledi.