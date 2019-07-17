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Başkan Uysal, “Beraber planlayıp yürüyeceğiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği öğle yemeğinde “Önümüzdeki süreci hep beraber planlayıp beraberce kat edeceğiz.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
Başkan Uysal, “Beraber planlayıp yürüyeceğiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği öğle yemeğinde “Önümüzdeki süreci hep beraber planlayıp beraberce kat edeceğiz. Ülkemizi, şehirlerimizi, insanımızı yükseltmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.


Başkan Uysal, Engelsiz Kafe’de düzenlenen öğle yemeğinde aralarında Antalya Dostları Derneği, GEA Arama Kurtarma, Türkiye Polis Emeklileri Derneği gibi sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 36 dernekle bir araya geldi.


Başkan Uysal, buluşmada yaptığı konuşmada çok hummalı, yoğun ve tempolu bir sürecin geride kaldığını söyledi.Başkan Uysal, şöyle konuştu:


“Hepimiz geçtiğimiz telaşlı 6 aydan çıktık. Yerel yönetimlerimizi gayet güzel oluşturduk. Önümüzdeki süreci hep beraber planlayıp beraberce kat edeceğiz. Ülkemizi, şehirlerimizi, insanımızı yükseltmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Destekleriniz için, katkılarımız için, sivil demokratik sürecin devamına büyük katkı sağladığınız için çok teşekkür etmek durumundayız. Birlik, beraberlik içinde ülkemizin geleceğini tanzim etmek, oluşturmak ve en güzel şekilde hayata geçirmek durumundayız.”


Başkan Uysal konuşmasının ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile tek tek ilgilenerek yeni dönem çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu, önerilerini dinledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
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