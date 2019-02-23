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Başkan Uysal barınakta incelemede bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun kararı doğrultusunda ilçede uygulanan karantina süresinin bitmesiyle birlikte belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
Başkan Uysal barınakta incelemede bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun kararı doğrultusunda ilçede uygulanan karantina süresinin bitmesiyle birlikte belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası’nın aldığı karar uyarınca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanın karantina süresinin sona erdiğini söyledi. Karantina süresince Muratpaşa’da hayvan sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığının altını çizen Başkan Uysal, “Bizim için öncelikli olan sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların yaşam hakkıdır” dedi.


Başkan Uysal, karantina süresince Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de hayvan giriş çıkışlarına kapatıldığını belirtti. Başkan Uysal, “İster evlerimizde yaşamlarına devam etsinler ister sokakta olsunlar 4 ayaklı dostlarımız Muratpaşa’nın bir parçası. Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 5 yıl içinde 9 bin 680 sokak hayvanını tedavi edip gerekli bakımlarını yaptık. Türkiye’de bir ilke imza atarak sadece sokak hayvanları için düzenlendiğimiz festivalle 2 bin 198 kedi ve köpeği sahiplendirdik. Bununla birlikte sokaktaki dört ayaklı dostlarımız için 91 kedi evi, 88 mama kabı ve 54 dışkı ünitesini parklara yerleştirdik. Ortak kullanım alanlarımızı, çevre ve toplum sağlığının gereklerini sonuna kadar yerine getirerek, hayvanlarımızla paylaşacağız.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
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