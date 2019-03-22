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Başkan Uysal Bağlık Mahallesi sakinleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Bağlık Mahallesi sakinleri ile buluştu.

22 Mart 2019 Cuma 12:17
Başkan Uysal Bağlık Mahallesi sakinleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Bağlık Mahallesi sakinleri ile buluştu.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal, BBP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Çolak, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, BBP Belediye ve İl Genel Meclis Üyesi adayları ile beraber seçim çalışmaları kapsamında, Bağlık Mahallesi’nin 2 ayrı noktasında vatandaşlarla buluştu. Bağlık Mahallesinde davul zurna ile karşılanan Başkan Uysal’a Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın 5 yıl boyunca Bağlık Mahallesine ve Ereğli’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 31 Mart Yerel Seçimlerin genel seçim değil belediye başkanlığı seçimi olduğunu hatırlatan Başkan Uysal ise Bağlık Mahallesi sakinlerine yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi, " Biz, hangi partiye gönül verirse versinler, hangi desenden olursa olsunlar, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi seviyoruz. Hepiniz benim güzel şehrimin güzel insanlarısınız. Bizler ekibimizle birlikte tüm sıkıntılarınızı çözmeye, derdinizle dertlenmeye, çok çalışmaya, sizlerin hizmetkârlığınıza talibiz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:17
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