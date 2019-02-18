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Başkan Uysal, apartman görevlileri ile buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı’nda apartman görevlileriyle buluştu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
Başkan Uysal, apartman görevlileri ile buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı’nda apartman görevlileriyle buluştu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan Dağyakası Kafe’de apartman görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda aralarında Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da bulunduğu çok sayıda muhtar da yer aldı.


Aileleriyle birlikte kahvaltıya katılan apartman görevlileriyle tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak geçmiş 5 yılda sürekli mahallerde olduklarını söyledi. Başkan Uysal, cadde ve sokak yenileme çalışmaları, Çevreci Komşu Kart ve evde bakım hizmetlerinden hasta nakil hizmetlerine ulaşan sosyal hizmet çalışmalarıyla hiçbir ayrım yapmadan Muratpaşa sakinlerine eşit ve adaletli hizmet verdiklerini kaydetti.


Uysal, “İnsanları ayrıştırıyorlar, fanatize ediyorlar. Böyle olur mu, bundan milletimiz bir şey kazanır mı? Ama Muratpaşa’mızda bunun tam tersi bir düzen var” dedi.


Başkan Uysal, buluşmanın gerçekleştiği Erdal İnönü Kent Parkı’nın ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Şüphesiz ki Antalya, Dünyanın en güzel yeridir” cümlesini söylediği Erenkuş mevkiine çok yakın bir nokta olduğunu söyledi.Daha önce mezbelelik halde bulunan bu alanının 2017 Haziran ayında açıldığını belirten Başkan Uysal, parkın yaklaşık 25 dönüm bir alana kurulu olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
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