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Başkan Uysal: 5 yıl içinde yeni bir sosyal belediyecilik düzeni kurduk

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ’i ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Başkan Uysal: 5 yıl içinde yeni bir sosyal belediyecilik düzeni kurduk

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ’i ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Uysal, burada, “Bizim belediyede işveren yoktur. Bizde işveren ve patron toplumdur. Yeni dönemde belediyemizin bütçesi, mahallelerde halk meclislerince belirlenecek” dedi.

 

Uysal, sendikalarla bir arada

 

Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ın ziyarettinde TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi ve Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Cemil Ünal, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, Tes-İş Antalya Şube Başkanı Kadir Kır, Güvenlik-İş Şube Başkanı Hüseyin Çalkaya, Tarım-İş Şube Başkanı Feyzi Özer, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ile diğer yöneticiler ve işçiler hazır bulundu. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, kendi belediyelerinde, özgür sendikal ortamlarına tehdit eden yapılara izin vermediklerini ve sendikalaşmada öncü bir belediye olduklarına vurgu yaparak, Türkiye’nin en gelişmiş memur sözleşmesi yapan belediye olduklarını ve ilk taşeron işçi sözleşmesini hayata geçirdiklerini ifade etti.



Yeni bir düzen kurduk

 

5 yıl içinde yeni bir sosyal belediyecilik düzeni kurduklarını söyleyen Ümit Uysal, yeni bir belediyecilik anlayışı ile kentte yeni bir hayat standardı kurduklarını kaydetti. Uysal, şunları söyledi: “Üst düzey kültürel ve sosyal yatırımlar ile şehir hayatının standartlarını yukarıya çektik. Sadece kentin elit kesimlerine değil, coğrafyamızda yaşayan ve bize alo diyen tüm halk katmanlarına ulaştık. Onlara dokunduk. Çılgın projeler değil, gerçek ihtiyaçlar belediyeciliği yaparak, Kırcami imar planına hayat verdik. Ermenek’i, Zeytinköy’ü daha yaşanılır bir hale getirmek için yeni planlamalar yapıyoruz. Zeytinköy sınırındaki Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri ile kentin ortasına inşaa ettiğimiz Türkan Şoray Kültür Merkeziyle kentin kültürel ve sosyal yaşamına can verdik. Yeni dönemde Muratpaşa Teknoloji Merkezleri kurarak, çocuklarımıza yüksek teknoloji eğitimleri verirken, babaanneler de WhatsApp kullanmayı öğrensin istiyoruz.”

 

Öte yandan, TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal, Muratpaşa Belediyesi çalışanlarının aynı zamanda kendi üyeleri olduğunu kaydederek, “Türk-İş olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Muratpaşa Belediyesi’nde örgütlenme açısından hiçbir baskının olmaması, sendikal tercihlere saygı gösterilmesi ve çalışma barışına sunulan katkı bizleri memnun etmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
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