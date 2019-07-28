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Başkan Uygur, oğlunun işine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL A.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:24
Başkan Uygur, oğlunun işine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Başkan Uygur, "Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum" dedi.



Kamuoyunda Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Uygur, “Göreve geldiğimizde belediyenin ana borçları 170 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20’nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur, ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için emek sarf etmektedir. Yaşanılan bu yanlış anlaşılmadan dolayı başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimizin farklı kademelerinde görev alan kişileri basın yoluyla linç etme girişiminde bulundular. Öncelikle yaşanan olayla ilgili herkesten özür dilerim. Benim ve yönettiğimiz belediye üzerinden zor durumda bıraktığım, kişilerin daha fazla linç edilmesine müsaade edemeyeceğim. Eğer ortadaki yanlış, oğlumun ücretli görev almasıysa görevine bugün itibari ile son veriyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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