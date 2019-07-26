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Başkan uyardı “sahte bıçak almayın”

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB)Beşir Köksal, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle bıçak imalatı yapan esnafları ziyaret edip, tüketicileri sahte bıçak almamaları konusunda uyardı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:53
Başkan uyardı “sahte bıçak almayın”

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB)Beşir Köksal, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle bıçak imalatı yapan esnafları ziyaret edip, tüketicileri sahte bıçak almamaları konusunda uyardı.


SESOB Başkanı Beşir Köksal, Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların kör bıçaklarla kurban kesmemelerini, kalitesiz ve ucuz bıçakları tercih etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak,kurban keserken mutlaka kaliteli bıçak kullanılmasını tavsiyesinde bulundu.


“Çin mallarından uzak durun”


Bıçakçı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Köksal, “Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak imalatı yapan esnaflarımızda hareketlenme oldu. Vatandaşlarımızın kurban kesiminde sıkıntı yaşamamaları için kalitesiz ve Çin malı bıçaklardan uzak durmaları gerekir.Farklı illerden ve Çin malı olarak getirilip satışı yapılan ucuz bıçaklara kanmayın. Bu bıçaklar kurban kesimi sırasında hayvanlara eziyet edebilir ve kazalara neden olabilir. O yüzden bıçak alırken kaliteli olmasına dikkat edelim ve bıçakları da sektörde çalışan, vergisini ödeyen ustalarımızdan temin edelim.” dedi.


“Herkes kendi işini yapsın”


Köksal, Kurban Bayramına az bir zaman kala piyasada ve mahalle aralarında bıçak bileyicilerin arttığına dikkat çekerek, herkesin kendi işini yapması gerektiğini, Belediye yetkililerinin de sokak ortalarında ve caddelerde kurulan seyyar bileyicilere fırsat vermemesini gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:53
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