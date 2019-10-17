Başkan Uslu'dan belediye başkanlarına seslendi!
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, belediye başkanlarına Fatih Sultan Mehmed Han'ın şu beyti ile mesaj verdi: "'Hüner bir şehri bünyad eylerken, reaya kalbin abad eylemektir.' "17 Ekim 2019 Perşembe 22:06
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
Bem-Bir-Sen’in katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde başladı.
Mansur Yavaş da katıldı
Kongrenin açılış törenine Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Emir Osmanoğlu, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu, Nurettin Sever, bürokrat ve aktör kurum temsilcileri katıldı.
Levent Uslu: Belediye başkanları halkın kalbiyle ilgilenmeli
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Belediyeler sadece şehrin mimarisiyle değil halkın kalbi ile de ilgilenmelidir." diyerek şu mesajları verdi:
"Ülkemizin son yıllarda her bakımdan kalkınması halkın merkezi hükümetten ve belediyelerden beklentilerini de farklılaştırdı. Eskiden halk belediyelerden daha çok fiziki ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyordu. Bu hizmetlerin başında çöplerin toplanması, kanalizasyon hizmetlerinin, parkların ve bahçelerinin yapılması geliyordu. Bugün ise gelişen ülkemizde vatandaşın belediyelerden beklentileri farklılaşmış, değişmiş ve çoğalmış durumdadır."
'Hüner bir şehri bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir'
"Belediyeler sadece şehrin mimarisiyle değil halkın kalbi ile de ilgilenmelidir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın bir beyti vardır. Beytinde der ki: 'Hüner bir şehri bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir. Yâni, 'Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte, o şehirde yaşayanların kalbini âbâd etmek, kazanmaktır.' Yerel yönetimlerin görevi burada ifade edildiği gibi şehri maddi ve manevi olarak inşa etmektir. Bir kenti inşa etmek demek bir medeniyeti inşa etmek demektir. Medeniyet anlayışımızda insan-mekan ilişkisini anlatan başka sözlerde vardır. Medeniyet idrakimizde insanla mekânın birbiriyle olan kalbî ilişkisine işaret eden 'şeref-ül mekân bil mekîn' yâni, 'Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir, yaşayanlarıdır.' sözü de çok derin anlamlar içermektedir. Bu söz şehir yöneticilerine yeryüzünün imar ve inşasının her şeyden önce insanı ve mekânı 'kuşatıcı bir idrak'le anlamayı, kavramayı ihtar ediyor. Oysa çağın getirdiği birtakım sorunlar insanı ve mekanı kuşatıcı bir idrakle anlamamızı zorlaştırıyor.
Dünyada giderek yaygınlaşan sanayisizleşme ve rant üretimine dayalı yeni kentleşme modelinin tartışılarak şehir insanının refahını arttıracak bütüncül kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kentsel gerçekler göz önünde tutularak özel teşebbüsün kentsel alanda nasıl bir ekonomik strateji geliştireceğinin yanı sıra kamusal tesis ve arazilerin nasıl kullanılacağı, konut arzında benimsenen yaklaşımlar ve konut piyasasının durumu, mega projeler ile gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, kentsel alanda üretilen rantın dağıtımı ve tüm bunların yasal-yönetsel zeminleri, toplumsal-çevresel etkileri de yeni bir perspektifle farklı disiplinlerin katkılarıyla gözden geçirilmelidir. Bu çerçevede tüm dünyada büyük bir çıkmaza giren politik ekonomi ve coğrafi olarak yer değiştiren krizler karşısında kent ve ekonomi arasındaki ilişkinin yakın geçmişinin ve güncel durumunun tartışılmasına da ihtiyaç vardır."
Dünyada giderek yaygınlaşan sanayisizleşme ve rant üretimine dayalı yeni kentleşme modelinin tartışılarak şehir insanının refahını arttıracak bütüncül kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kentsel gerçekler göz önünde tutularak özel teşebbüsün kentsel alanda nasıl bir ekonomik strateji geliştireceğinin yanı sıra kamusal tesis ve arazilerin nasıl kullanılacağı, konut arzında benimsenen yaklaşımlar ve konut piyasasının durumu, mega projeler ile gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, kentsel alanda üretilen rantın dağıtımı ve tüm bunların yasal-yönetsel zeminleri, toplumsal-çevresel etkileri de yeni bir perspektifle farklı disiplinlerin katkılarıyla gözden geçirilmelidir. Bu çerçevede tüm dünyada büyük bir çıkmaza giren politik ekonomi ve coğrafi olarak yer değiştiren krizler karşısında kent ve ekonomi arasındaki ilişkinin yakın geçmişinin ve güncel durumunun tartışılmasına da ihtiyaç vardır."
YORUM YAZ