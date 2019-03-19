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Başkan Ürper:"Bu saldırının islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak, "Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir" dedi.

19 Mart 2019 Salı 18:33
Başkan Ürper:"Bu saldırının islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak, "Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir" dedi.


Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı katliamı lanetleyen MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, "İslamofobinin, kronikleşmeden ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camii ve Linwood Mescidi’ne Cuma namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.


Bu menfur saldırıda şehit edilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:33
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