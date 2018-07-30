Başkan 'ülkesi için savaşan gazilere' böyle teşekkür etti

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivale katılan Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazileri Ekrem Çakır ve Ahmet Özkan'ı evlerinde ziyaret etti. Heyete, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de eşlik etti.

Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, Türk ordusunun Kore savaşındaki kahramanlıkları dolayısıyla Kore gazilerine duydukları minneti göstermek adına gazi Ekrem Çakır'ın önünde yere kapandı. Kore'de büyüklere saygıyı göstermek için yapılan hareket sonrası heyet, yanlarında getirdikleri hediyeleri Ekrem Çakır'a sundu.

Koo Bon Young, Kore gazisi Çakır'a savaşla ilgili hatırladığı anıları sordu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette gazi Çakır'ı Kore'ye davet edildi.

Heyet daha sonra Büyükçekmece'de yaşayan diğer Kore gazisi Ahmet Özkan'ın evine gitti. Kore heyeti burada da saygılarını göstermek için Kore gazisinin önünde de yere kapandı, Özkan'a çeşitli hediyeler verdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Koo Bon Young, gazilerle görüşmenin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Ülkemizin zorlu zamanlarında bizlere yardımcı olan, ülkemize gelmiş olan gazilerimizi burada birebir görmüş olmak bizi çok duygulandırdı. İki ülkenin kardeş ilişkilerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.