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Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Doğu Anadolu ziyareti kapsamında Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Doğu Anadolu ziyareti kapsamında Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.


Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın TicaretOdası Başkanı Hakan Ülken Borsanın çalışmaları, faaliyetleri ve projeleri hakkında Başkan Oral’dan bilgiler aldı.


Erzurum Ticaret Borsası’nın tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışları yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Ülken, “Özellikle son 1,5 yıllık süre zarfında Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Erzurum ve üyeleri adına yaptıkları çalışmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu olarak yakından takip ediyoruz ve yapılan bu çalışmalarında arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu noktada Borsa Başkanımız ile sohbet edip kendilerini dinleyeceğiz; bizlerden talepleri, istekleri varsa bunları not edeceğiz ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktaracağız. Bu anlamda ziyaretimiz den dolayı göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı Hakan Oral Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Özellikle göreve geldiğimiz günden beri, yakın bir çalışma içerisinde bulunduğumuz çok değerli TOBB Yönetim Kurulu üyemiz ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Ülken Bey’i borsamızda ağırlamaktan şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün burada Erzurum, Borsa ve üyelerimiz adına neler yapabileceklerimizi istişare etme fırsatı yakaladık. Hakan Ülken Başkanımız ile bunları görüşüp bir yol haritası belirlemeyi düşünüyoruz” dedi.


Daha sonra Erzurum Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuvarı, Yönetim ve Meclis Salonu ile Konferans Salonu’nu da ziyaret eden,TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın TicaretOdası Başkanı Hakan Ülken’e, ziyaretinin anısına, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından, Erzurum Ticaret Borsası logolu Bakır işlemeli plaket ve Fidan Dikimi sertifikası takdim edildi.


Öte yandan ziyarette sırasında Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan vekili Muammer Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Sarı ile Aykut Koç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görevlisi Kadir Akalın’da hazır bulundular.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:56
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