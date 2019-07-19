Başkan Ülken, PTSO’yu ziyaret etti

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Ülken, Doğu Anadolu ziyareti kapsamında Pasinler Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ilçe girişinde folklor gösterisi ile karşılanan Ülken, daha sonra PTSO hizmet binasına geçerek Başkan Aydın Taşbaşı’ndan Pasinler ve oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Hakan Ülken, PTSO’nun açmış olduğu kurslarla üyelerine vermiş olduğu hizmetin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Gelişmiş toplumlarda bilinçli ticaret erbabı yetiştirmenin ticaret büyük kazançlar getirecektir. Pasinler ilçemiz Tarım ve Hayvancılık alanında ve Termal Turizm alanlarında yeterince destek görmemiş bir ilçemizdir. Aydın Başkanımızın isteği doğrultusunda bu bölgemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu yörede bu alanlarda faaliyet yürütmek isteyen firmalarımızı yönlendirme gayreti içinde olacağız. Pasinler Doğu Anadolu Bölgemizin en güzel ilçelerinden biridir. Onun içindir ki bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ziyaretimiz kapsamında bizlere sıcak ilgi gösteren başta Aydın Taşbaşı başkanım olmak üzere oda yönetim kurulu üyelerimize ve Pasinler’in değerli ticaret erbabı kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ise, "TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken beyi ilçemizde görmekten çok mutlu olduk. İnşallah vermiş olduğumuz bilgiler ve istekler doğrultusunda ilçemize gerekli hassasiyeti göstererek taleplerimize en kısa zamanda bir çözüm sunarlar. Kendilerinin dostane tavrı ve samimiyetine inanarak her daim yanımızda olduğunu bilmekteyiz" şeklinde konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’i karşılamaya Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra MHP Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Ak Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Savaş, MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rahmi Kara, Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı ve oda üyeleri katıldı.