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Başkan Uğurlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelirken, "Ortak paydamız; Kemalpaşa, İzmir ve Türkiye olduğu müddetçe biz Allah’ın izni ile galip geleceğiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 13:51
Başkan Uğurlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelirken, "Ortak paydamız; Kemalpaşa, İzmir ve Türkiye olduğu müddetçe biz Allah’ın izni ile galip geleceğiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Uğurlu, muhtarların toplumda ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, "Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan muhtarlarımız her zaman bizimle vatandaşlarımız arasında gönül köprüsü kurarak bizlerle uyum içerisinde görev yaptılar" ifadelerini kullandı.


Muhtarların önemine dikkat çeken Uğurlu, "Muhtarlar partiler üstü bir değerdir; çünkü o mahallede en güvenilen kişiyi mahalleli seçiyor. Netice itibariyle hiç bir amblemin altına girmeden, hiç bir fikir ve ideolojinin altına veyahut ta dernek kapısına girmeden sadece şahıs olarak milletin önüne çıkıp ’bana oy verin’ diyorsunuz ve millet size teveccüh gösteriyor, buda demokrasinin tekabül ettiği, en güzel örneklerin sergilediği seçim olgusudur. 31 Mart ’da yerel seçimlerin belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte muhtarlarımızın da seçimleri olacak. Bu seçimlerde sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının da her zaman kendilerine destek verdiğini ve belediyenin faaliyetleriyle ilgili olumlu fikir beyan ettiğini belirten Uğurlu, "Kemalpaşa Belediyesi olarak, 5 yıl boyunca sadece muhtarlar ve hemşehrilerimizle değil, hangi görüş ve fikirden olursa olsun gayesi millete ve ülkesine hizmet olan bütün sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalıştık. Çalışma yaparken, toplumun bütün kesimleri ile olduğu gibi dernek, vakıf ve platform gibi kuruluşlarında fikirlerinden ve önerilerinden faydalandık. İnşallah aziz hemşehrilerimizin de destek ve teveccühleri ile yeni dönemde hep birlikte olacağız" dedi.


Muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden destek ve dua isteyen Uğurlu, şöyle devam etti:


"Bizlerin burada olması Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile sizlerin sayesindedir. Cumhurbaşkanımızın halkın isteğine kulak verme olgusunun sonucu bugün sizin yanınızda ve karşınızdayız. Sizlerin güçlü desteklerini istiyoruz. Sizlerin güçlü destekleri, sizin şahsınız veya benim şahsım için değil, bu memleketin istikbali için, bu memleketin geleceği ve çocuklarımızın geleceği için, memleketin huzur, refahı, birlik ve beraberliği içindir. Ortak paydamız; Kemalpaşa, İzmir ve Türkiye olduğu müddetçe biz Allah’ın izni ile galip geleceğiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başkan Uğurlu, yaptığı konuşmaların ardından muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarına plaket ve hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:51
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