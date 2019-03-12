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Başkan Uğurdağ’dan istihdam seferberliğine çağrı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, bütün işverenleri istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.

12 Mart 2019 Salı 16:48
Başkan Uğurdağ’dan istihdam seferberliğine çağrı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, bütün işverenleri istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.

 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda, istihdam seferberliği 2019 kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Yavuz Uğurdağ, istihdam seferberliğinin işverenler için tarihi desteklemeler sunduğunu belirterek bu desteklemelerin iyi anlaşılarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

 

Yavuz Uğurdağ, “21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik kanunî düzenleme de hızla meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın iştirakiyle “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza ve girişimcilerimize pek çoğu tarihi destekler şeklinde olmak üzere 8 farklı teşvik sunuluyor” dedi.

 

Teşvikler ile ilgili bilgiler veren Uğurdağ, “Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.”

 

Uğurdağ, “İkincisi de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan müteşebbisler için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Bütün bu teşviklere ilişkin bütün detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. İlçemizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:48
  1. doğa

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