Başkan Üçok: “İlçemizin her köşesine doğalgazın ulaşması için yoğun mesai harcıyoruz”

Amasya’nın Suluova ilçesinde en ücra köşeye kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdüren Suluova Belediyesi, bir mahalleyi daha doğalgaz ile buluşturuyor.

Büyük bölümünün doğalgaza kavuştuğu ilçede Belediye Başkanı Fatih Üçok’un girişimleri neticesinde doğalgaz hat döşeme çalışmaları Çeltek Mahallesi’nde başlatıldı. Alt ve üst yapılarıyla ‘Daha modern bir Suluova’ için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri bir yandan kilit parke, kaldırım, kavşak ve asfalt bakım-onarım çalışmalarını devam ettirirken diğer taraftan da halka daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden bilgiler alan Belediye Başkanı Üçok, “Bugün doğalgaz hattı çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. İlçemizin her köşesine doğalgazın ulaşması için yoğun mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam alanı için doğalgazın yeni adresi Çeltek Mahallesi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.