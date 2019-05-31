Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız Ebubekir’e tam altın hediye etti Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışması’nda birinci olan Ebubekir Kaçan’ı ağırladı.

İstanbul Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen ve 68 Ülkeden 121 Hafızın Katıldığı 7. Uluslararası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında, Hafızlık dalında birincilik elde eden İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Hafız Ebubekir Kaçan’ı tebrik eden Uçar, başarılarının devamını diledi.

Dünya birincisi Hafız Ebubekir Kaçan’ı tam altınla ödüllendiren Başkan Uçar, yaptığı açıklamada"Başarısıyla göğsümüzü kabartan Ebubekir kardeşimizi, ailesini ve ona emek veren hocalarımızı bu vesileyle şükranla anıyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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