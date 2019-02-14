0553 313 94 23

Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek çiftlerine ziyaret

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir’in en yaşlı çiftini ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:21
Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek çiftlerine ziyaret

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir’in en yaşlı çiftini ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı. Öte yandan Başkan Uçak, 15 yıldır ASL hastası eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak örnek olan çifti de ziyaret etti.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sevgililer Günü dolayısıyla Alaşehir’in en yaşlı çifti olan Ayşe ve Mehmet Irkılata’yı evlerinde ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı.


Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Mehmet Irkılata, "İlk kez evimize bir belediye başkanı sevgililer kutlaması için geliyor. Mutlu olduk. Gurur duyduk. Önemli olan hatırlanmak. Sevgimiz ilk günkü gibi hiç eksilmedi, bundan sonra da hiç eksilmeyecek" dedi.


Öte yandan Başkan Uçak, Sinan Mahallesi’nin 42 yıllık muhtarı Mustafa Yılmaz ile 15 yıldır ASL hastası olan eşi Emine Yılmaz’ı da ziyaret etti. 15 yıldır ASL hastası olan eşi Emine Yılmaz’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayan muhtar Mustafa Yılmaz 47 yıllık hayat arkadaşına bakmaktan gurur duyduğunu söyledi.


Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, "Sevgililer günü bahane. Alaşehir’in en yaşlı çiftini ve Alaşehir’in fedakar muhtarı Mustafa Yılmaz ailelerini evlerinde ziyaret ederek onurlandırdık. Bir yanda 60 yıldır hiç eksilmeden yaşatılan bir aşk, karşılıklı sevgi, bir yanda 47 yıllık aşk ve sevginin yanında fedakarlık örneği. Her iki aileyi de Alaşehir’in örnek aileleri olarak seçtik ve onları bu gün kutlanan sevgililer gününde ziyaret etmeyi planladık. Evlerinde ziyaret ettiğimiz yaşlı çiftlerçok mutlu oldular, bizlerde onların gözlerinde okunan mutluluğu göründe mutlu olduk, ve onlarla gurur duyduk. Onları sadece özel günlerde değil, zaman zaman ziyaret edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Uçak ziyaretlerinde çiftlere çiçek hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da 16 çift, nikah için 14 Şubat’ı seçti
    1. Elazığ’da 16 çift, nikah için 14..
    2. Ankara kulislerini hareketlendiren..
    3. CHP’den istifa eden Kesimoğlu: “Koltuk..
    4. Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere..
    5. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    6. Adana Demirspor’da Hatayspor..
    7. Şehit Özer kabri başında anıldı
    8. PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
    9. Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini..
    10. Denetimli Serbestlik şartları..
    11. Narko Timsah operasyonunda gözaltına..
    12. Özgecan’ın annesi: "Kadın cinayetleri..
    13. "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona..
    14. Ev hanımıydı, önce patron sonra..
    15. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
    16. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    17. Atıcılık turnuvası
    18. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    19. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    20. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı