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Başkan Uçak seçim çalışmalarına hız verdi

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek projelerini anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:01
Başkan Uçak seçim çalışmalarına hız verdi

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek projelerini anlattı.


Günün büyük bir kısmını kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kahvehaneler ve esnaf ziyaretlerine ayıran Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, her akşam bir mahallede düzenlenen Cumhur İttifakı programlarında mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Gerçekleştirdiği mahalle ziyaretinde konuşan Uçak, “Bizler sizlerle iç içe olmaktan, beraber yürümekten ve sizlerle aynı havayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz gün hizmetin siyaseti olmaz düşüncesiyle yola çıktık. 87 mahallemizi birbirinden ayırt etmeden, gece demeden gündüz demeden tüm sorunlarıyla eksikleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak için söz verdik. Ve biz sözümüzü tuttuk. Her mahallemizin, her vatandaşımızın sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görüp çalışma arkadaşlarım ile birlikte, sizlerin alın teriyle çalışıp verdiğiniz vergilerle yine sizlere eşit hizmet sunduk. Gücümüzün ve çalışma azmimizin en büyük nedeni siz değerli hemşerilerimizle daima bir arada olmak. Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun ülkesini ve bayrağını seven herkesin başımın üstünde yeri var. Çünkü hizmetin siyaseti olmaz. Çünkü bizler büyük bir aileyiz" dedi.


Yapacakları projeleri anlatan Uçak, "Alaşehirimizi ’Marka Şehir’ yapma çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Üzümün başkenti Alaşehirimizi tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtmak için geçtiğimiz yaz aylarında Üzüm Festivali düzenledik. Festivalimizde yurt içi ve yurt dışından binlerce misafirimizi Alaşehirimizde ağırladık. Hemen ardından kuru üzüm ve pekmezimizi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışında belli noktalarda vatandaşlarımıza kuru üzüm ve pekmez ikram ettik. Yeni projelerimizle de Alaşehirimizi marka kent olma yolunda Türkiye’ye dünyaya örnek bir şehir haline getireceğimize söz veriyoruz" diye konuştu. Cumhur İttifakı mahalle ziyaretlerinde Başkan Ali Uçak’a AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP İlçe Başkanı Ali Apan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, MHP ve AK Parti Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyesi adayları, birim müdürleri ve binlerce vatandaş eşlik etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:01
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