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Başkan Uçak Çok Amaçlı Düğün Salonunun temelini attı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde inşa edilecek Dağhacıyusuf Mahallesi Çok Amaçlı Düğün Salonunun temelini attı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
Başkan Uçak Çok Amaçlı Düğün Salonunun temelini attı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde inşa edilecek Dağhacıyusuf Mahallesi Çok Amaçlı Düğün Salonunun temelini attı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında önceki hafta Dağhacıyusuf Mahallesi’nde başlatılan kilit parke çalışmalarının ardından bu hafta da Çok Amaçlı Düğün Salonu’nun temelleri atıldı. Temel atma töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Dağhacıyusuf Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve sözünü verdiğimiz çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini hayırlısıyla gerçekleştirdik. Düğün salonumuz iki kat olarak inşa edilecek ve iki ay gibi bir zamanın ardından sizlerin hizmetine açılmış olacak. Sizlerin duaları ile hizmet sevdamız hiç bitmeyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olmanın gururuyla çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alaşehir’imizde düğün salonu olmayan tek bir mahallemiz bile kalmayacak. Coşku ve sevgi dolu karşılamalarından dolayı mahalle sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.


Temel atma töreninde Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve ilçe yöneticileri, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan ve ilçe yöneticileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
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