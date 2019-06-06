Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ramazan ayı boyunca devam eden yaşlı ziyaretlerini Ramazan Bayramı’nda da sürdürdü.

İlçesinde yaşayan yaşlılarıziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaşlıların ellerini öptü, hayır dualarını aldı. Nice güzel bayramlarda birlikte olma dileğinde bulunan Tütüncü, yaşlıların unutulmadığı, yaşlıların ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin ve hayır dualarının alındığı bayramların en güzel bayramlar olduğunu söyledi.

Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak her zaman ilçedeki tüm yaşlı, engelli ve yaşamlarını yatağa bağımlı olarak sürdürmek zorunda kalan hemşehrilerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Bayram sabahı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü kapılarında gören yaşlılar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eli öpülesi yaşlılar, çok mutlu olduklarını duygu yüklü bayramlarda insanların daha çok hatırlanmak istediklerini dile getirdiler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayram tatili boyunca kapı kapı dolaşarak yaşlı hemşehrilerini evlerinde ziyaret edecek.