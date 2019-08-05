0553 313 94 23

Başkan Tütüncü: "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler güzel olur"

Kepez Belediyesi, yaz spor okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini Meşe Kapısı’nda düzenlenen piknikte bir araya getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:20
Başkan Tütüncü: "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler güzel olur"

Kepez Belediyesi, yaz spor okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini Meşe Kapısı’nda düzenlenen piknikte bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Güzel şehirlerde beşeri münasebetler kurulur ve aydınlık nesiller yetişir. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız" dedi.


Kepez Belediyesi, “Yaz Spor Okulları Aileleri Buluşuyor” pikniği düzenledi. Meşe Kapısı’nda düzenlenen piknik buluşmasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte katıldı. Yaz Spor Okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, çocuklara güzel bir tatil hediye ettiklerini söyledi. Bu yıl spor okullarının öğrenci sayısı ve sosyal ekinlikler- aktiviteler konusunda rekora koştuğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, birlikteliğin güzelliğini yaşadıklarını belirtti.



Tütüncü, “Aydınlık nesiller için çalışıyoruz”


Birlikte daha güçlü olmak için gayret ettiklerine de değinen Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak çocuklara çok güzel imkanlar da, çok güzel bir yaz tatili armağan ettiklerini söyledi. En değerli varlıklarımız olan çocukları çok önemsediklerinin altını çizen Tütüncü, “Kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz dikkatten daha fazlasını onlara gösteriyoruz. Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Güzel şehirlerde beşeri münasebetler kurulur ve aydınlık nesiller yetişir. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız” diye konuştu.



Öğrenciler doyasıya eğlendi


Kepez Belediyespor Kulübü’nün bu yıl rekor katılımla düzenlediği yaz spor okullarının öğrencileri, düzenlenen piknikte doyasıya eğlenme imkanı buldular. Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen animatörlerde renkli ve sevimli görüntülere sahne oldu. Türkçe pop ve Türk Halk Müziği sanatçılarının konser verdiği pikniğe yaklaşık 20 bin Kepezli katıldı. Profesyonel tesislerde, uzman antrenörler gözetiminde 9 farklı branşta yapılan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okullarına, bu yıl 5 bin 850 öğrenci kayıt yaptırdı. Halen kayıtların devam ettiği yaz spor okulları, öğrencilere tanınan sosyal imkanlar nedeniyle de örnek teşkil ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:20
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri manzara ile şok oldu
    1. Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri..
    2. Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte..
    3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    4. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    5. Sokak ortasında 5 el bombası ve lav..
    6. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    7. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    8. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    9. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    10. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    11. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    12. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    13. Bismil 21 Spor satıldı
    14. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    15. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    16. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    17. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    18. Ankara’da korkunç cinayet
    19. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    20. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı