Başkan Tutal’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, aile kurumunun temel taşını oluşturan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle halk eğitim kurslarını ve Kur’an Kurslarını ziyaret ederek, çeşitli hediyeler dağıttı. 365 günün tamamının kadınlar günü olması gerektiğini belirten Başkan Tutal, “Anne olmak, kardeş olmak, eş olmak o görevleri yerine getirmek gerçekten emek ister. Bizim özellikle bu günlerde birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda hanım kardeşlerimize büyük pay düşüyor. Kadınlar mutlu, huzurlu olursa çocuklar ve eşler mutlu olur. Dolayısıyla tüm dünya mutlu olur. Biz de kadınların huzurlu, mutlu ve daha güvende olabilmesi için elimizdeki bütün imkanları seferber etmeye hazırız’ ifadelerini kullandı.

Kadınlar da Başkan Tutal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.