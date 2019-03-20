Başkan Tutal: “Tek amacımız gönülleri kazanmak”

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesi ve KOMEK’in Yaşlılar Haftası sebebiyle düzenlediği programa konuk oldu. Başkan Tutal, yaşlıların toplum için ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmek amacıyla yaşlılara karanfil hediye etti.

Yaşlıların milletin onuru olduğunu ifade eden Başkan Tutal, “Yaşlılarımızın en iyi tedavi yolu ilgi ve şefkattir. Büyüklerimizin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel taşıdır. Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki bağları daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Toplumsal dayanışmanın göstergelerinden birisi, yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır. Seydişehir Belediyesi olarak bizlerin tek amacı gönülleri kazanmaktır. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireyleri olarak vatandaşlık görevimizdir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyete ulaşmış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. ‘Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine değer ve saygı göstermeyen bizden değildir’ diyen bir Peygamber’in ümmetiyiz. Sizleri ziyaret etmek, bizlerin boynunun borcudur. Biz şu an buradaysak sizlerin duası sayesinde buradayız, dualarınızı bizden eksik etmeyin” dedi.

Yaşlılar da, Başkan Tutal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.