Başkan Tutal, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Programa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı, Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Başkanı, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebeti ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit aileleri ve gaziler ile yemekli programda bir araya gelerek kendilerine vatani görevleri için teşekkür etti. Şuana kadar Seydişehir nüfusuna kayıtlı şehitlerin aileleri ve hayatta olan gaziler ile her yıl olduğu gibi bu yılda bir araya gelen Başkan Tutal, aileler ile sohbet ederek çocukları ile yakından ilgilendi. Günün anısına karanfil dağıtan Başkan Tutal, minik misafirlere ise oyuncak hediye etti.

Başkan Tutal, “Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için mutlaka bedelinin ödenmesi gerekir. Bizler Anadolu topraklarının bedelini defalarca ödedik ve vatan olmasını adeta katmerli hale getirdik” dedi. Dünya tarihindeki en önemli hadiselerden birinin de Çanakkale’de ödendiğini dile getiren Tutal, “Çanakkale Haç’ın, Hilal ile olan savaşıdır. Bu savaşı elhamdülillah Hilal kazanmıştır” dedi.

Kaymakam Erdoğan ise, aziz şehitlerin bu vatana olan borçlarını canlarıyla ödediğini dile getirerek, “Zor kazandığımız bu vatanı her ne pahasına olursa olsun korumak ve değer katmak bizlerin boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Programa, çok sayıda şehit ailesi ve gaziler katılırken duygulu anlar yaşandı. Belediye tarafından Seydişehirli şehitler ve gaziler onuruna hazırlatılan video gösterimi ile şehitler bir bir yeniden yad edildi.