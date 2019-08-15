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Başkan Tutal, personellebayramlaştı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye personeliyle bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:32
Başkan Tutal, personellebayramlaştı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye personeliyle bayramlaştı.


Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde Başkan Tutal, personelle bayramlaşmaprogramı gerçekleştirdi. Bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum" dedi.


Seydişehir’in gelişmesi, güzelleşmesi ve ilerlemesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Daha temiz, daha yeşil ve daha güzel bir Seydişehir için hep birlikte çalışıyoruz. Yardımlaşmanın dayanışmanın, kaynaşmanın ve kardeşliğin timsali olan Kurban Bayramımızı kutladık. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bayram sevinç, birlik, beraberlik olma anlamlarına da gelir. Zor geçirdiğimiz bu günlerde farklı ırklardan, farklı mezheplerden, farklı meşreplerden, farklı siyasi düşüncelerden olabiliriz. Ama bu günlerde kardeşliğimizin birlikteliğimizin, dayanışmamızın bu ülkeye ihanet eden gruplara karşı hep birlikte omuz omuza beraber olmanın günleridir. Biz Seydişehir olarak bunları geçmişte de yaptık, bu günlerde de yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


Seydişehir Belediyesi olarak önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Bütün bu çalışmalarda sizlerin katkıları var. Biz de hizmetlerimizi aksatmayacağız. Daha da çok çalışmalıyız. Rabbim, istikrarımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Hepinize sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu daha nicebayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:32
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