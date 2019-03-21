0553 313 94 23

Başkan Tutal, muhtarlarla vefa programında buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede bu zamana kadar görev yapmış ve yapmaya devam eden 200’ün üzerinde muhtarla vefa programında bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:55
Başkan Tutal, muhtarlarla vefa programında buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede bu zamana kadar görev yapmış ve yapmaya devam eden 200’ün üzerinde muhtarla vefa programında bir araya geldi.


AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, beraberinde muhtarlarla Seydişehir Belediyesi Termal Sosyal Tesisleri gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan Termal Sosyal Tesislerde incelemelerde bulunan muhtarlar, Seydişehir’e böyle bir termal tesisin büyük bir nimet olduğunu dile getirdi.


Geziden sonra düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtarların ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi. Muhtarlık görevini tamamlamış veya devam eden her bir muhtarın kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Sorgun, muhtarlara hizmetleri için teşekkür etti.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, muhtarların Seydişehir’in mahallelerine geçmişten bugüne kadar yıllarca emek verdiklerini, halkın ihtiyaçlarını devletin en üst makamlarına kadar bildirip, onlara derman olmak için ömürlerini feda ettiklerini dile getirdi. Tutal, “Şuana dek vefa borcumuzu elimizden geldiğince ödemeye çalıştık. 5 yıllık bir hizmet sürecinde 55 mahalle muhtarımızla sürekli irtibat halindeydik. Mahallelerinin isteklerini, sıkıntılarını bizlere hızlı bir şekilde ulaştırdılar. Bizlerde hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Bizim gözümüzde kıymeti oldukça yüksek muhtarlarımız ile birçok çalışmada, projede mesai yaptık. Seydişehir’e yapılan hizmetlerde muhtarlarımızın katkısı oldukça fazladır. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.


Başkan Tutal, program sonunda muhtarlara hizmetlerinden dolayı onur belgesi takdim ederek teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi dostu yok
    1. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    2. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    3. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    4. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    5. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    6. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    7. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    8. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    9. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    10. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    11. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    12. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    13. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    14. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama..
    15. Minikler en iyi masalı anlatmak için..
    16. Hakverdi; “Kendisini CHP’nin önüne..
    17. Down sendromlu çocuklar doktor oldu
    18. İDO'nun Bandırma seferleri iptal edildi
    19. 'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil..
    20. Tosya’da Nevruz Bayramı coşkuyla..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!