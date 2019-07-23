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Başkan Tutal, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:24
Başkan Tutal, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tutal, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantıda basının çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Basının,insanlarınbölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığını kaydeden Başkan Tutal, toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini, bunu mümkün kılabilmek için de özgür bir basına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.


Başkan Tutal mesajında, "Düşünce ve ifadeözgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haberalma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklarıüstlenmektedir. İlçemizdeki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların, ilçemizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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