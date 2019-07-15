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Başkan Tutal asker adayları ile bir araya geldi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 99/3 tertip asker adaylarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Başkan Tutal asker adayları ile bir araya geldi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 99/3 tertip asker adaylarıyla bir araya geldi.


Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek olan 99/3 tertip gençlerle yemekte bir araya geldi. Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Adile Baysal Kültürevinde düzenlenen programda vatani görevini yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, "Askerlik kutsal görevlerden birisi. Gerçekten şu anda özgür bir şekilde bu memlekette bu kadar düşmana, bu kadar haine rağmen biz rahat güle oynaya hayatımızı idame ettirebiliyorsak bu sınırlarımızı koruyan ve içeride güvenliği sağlayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimiz yani sizlerin sayesinde oluyor. Bu yollardan hepimiz geçtik. Sizler de geçeceksiniz. Rabbim hepinize güle oynaya gidip, aynı şekilde dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi.


Anaların çocuklarını, babaların yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece bu vatan topraklarının bölünmeyeceğini belirten Başkan Tutal, "Bize hiç kimse diş geçiremeyecek. Ne dışarıdaki hainler ne de onların içerideki iş birlikçileri, bugün ülkemiz üzerinde oyun oynasalar da, hendekler kazsalar da Allah’ın izniyle biz bu duygu ve düşüncede olduğumuz sürece hiçbir emellerine ulaşamayacaklar. Biz onlara gerekli dersi 15 Temmuz gecesi verdik. Vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
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