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Başkan Türkmen İstanbullulara yeni millet bahçesi müjdesini verdi

Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan Üsküdar’da bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesinde ilk konseri Ekin Uzunlar verdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:22
Başkan Türkmen İstanbullulara yeni millet bahçesi müjdesini verdi

Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan Üsküdar’da bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesinde ilk konseri Ekin Uzunlar verdi. Konseri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte binlerce vatandaş izledi .


Başkan Türkmen sahnede türkü söyledi


Geçtiğimiz hafta başlayan açık hava sinema günlerinin ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi, Ekin Uzunlar konserine ev sahipliği yaptı. Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserde sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konser için alanı dolduran vatandaşlara, “Sevgili Ekin’le Nakkaştepe’de konser geleneğini başlattık. Yaz boyunca Nakkaştepe Millet Bahçesi konserlere, sinema günlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek’’ diye seslendi. Sanatçı Ekin Uzunlar gibi Trabzonlu olan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, ‘Ağasar’ türküsünde sanatçıya eşlik etti.


Sanatçı Uzunlar: Sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum


Binlerce kişinin doldurduğu Nakkaştepe Millet Bahçesi konser alanında sahneye çıkacak olan Ekin Uzunlar, “Üsküdar’ın bu üçüncü etkinliği, harika etkinlikler oluyor. Kışın da ‘İyi ki Üsküdar var’ sloganı adı altında bir konser yapmıştık. Şimdi de Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde harika bir etkinliğimiz olacak, alan yavaş yavaş dolmaya başladı bende sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Uzunlar’a şarkılarında dinleyenler de eşlik etti. Konser sonunda Uzunlar’a Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen çiçek takdim etti.


Üsküdar’a ikinci Millet Bahçesi geliyor


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Açık hava konserlerinin ilkini düzenlemiş olduk, muazzam bir ilgi alaka var. Herkes burada genci yaşlısı, kadını erkeği, çoluk çocuk herkes burada yaklaşık beş bin kişi vardı. Hakikaten çok ilgi alaka gördü. Zannediyorum ki bu açık hava konserleri bundan sonra da aynı hızla devam edecek. Özellikle bu yaz Üsküdar da çok güzel geçecek, hem Nakkaştepe Millet Bahçemizin insanlara olan mesire alanı, piknik alanı, dinlenme alanı, kahvaltı alanı fonksiyonu hem de böyle yaz akşamlarında boğaza nazır, ağaçlar altında serin bir şekilde konserlerimizle dolu dolu çok güzel bir yaz sezonunu Üsküdarlılarla İstanbullularla birlikte geçireceğiz. Sadece Üsküdarlılara değil tüm İstanbullulara açık bu Millet Bahçemiz. Buraya ulaşım çok kolay İstanbul’un her yerinden. Bütün hemşehrilerimizi bu güzel Nakkaştepe Millet Bahçesine gün içerisine pikniğe kahvaltıya, gün sonunda da açık hava konserlerine bekliyoruz. Yeni bir Millet Bahçesi projesinin yapımına başladık, inşallah hızlıca Üsküdarımıza yine boğaza nazır yeni bir Millet Bahçesi, Beylerbeyi Küplüce yolu üzerine harika bir bahçe daha geliyor yolda” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:22
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