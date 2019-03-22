0553 313 94 23

Başkan Türel’den vatandaşa 5 bin Litre bedava su müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan Antalya’da 5000 litre (0-5 metreküp arası) kullanılan su için aboneler herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.

22 Mart 2019 Cuma 11:41
Başkan Türel’den vatandaşa 5 bin Litre bedava su müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan Antalya’da 5000 litre (0-5 metreküp arası) kullanılan su için aboneler herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.


Başkan Türel, “14 Şubat ‘Aşkım Antalya’ Proje Tanıtım Toplantımızda değerli hemşehrilerime son hafta müjdeler vereceğimi söylemiştim. Rakip aday arkadaşlarımız projelerimizi taklit ettiği ve kendi projeleri gibi göstermeye çalıştığı için bu müjdeleri bugün açıklamayı tercih ettik. Bundan sonra 5000 litre (0-5 metreküp arası) su kullanan vatandaşlarım su parası ödemeyecek. Su parası ceplerinde kalacak. Aile ekonomilerine katkı olacak” dedi.Başkan Türel, “Bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak, bu hizmetimizi de Antalyalı hemşerilerimize kazandıracağız” dedi.



5000 litreye (5 metreküp) kadar suyun Antalya’da yaşayanlara nasıl verileceğini anlatan Türel, şunları söyledi:


“Bildiğiniz gibi Antalya Su ve Atıksu İdaresi‘nin (ASAT) toplam elektrik gideri 120 milyon TL civarında olup, saatte 35 MGh elektriğe ihtiyaç duymaktadır. Önümüzdeki dönem yapacağımız 12 MGh HES (Hidro Elektrik Santrali) ve 15 MGh GES (Güneş Enerjisi Santrali) ile birlikte toplamda 27 MGh elektrik üretim tesisi kuracağız. Böylelikle, ASAT’ın elektrik giderlerinin yaklaşık yüzde 75’i yeni kurulacak bu santrallerden karşılanacaktır. Yeni kurulan bu santraller, toplamda 90 milyon TL civarında elektrik üretimi gerçekleştirecektir. İşte HES ve GES’lerden üreteceğimiz elektrik bizlere büyük bir tasarruf imkânı doğururken,bu tasarruf, Antalyalı hemşerilerimize 5 metreküp suyu bedava vermemize imkân sağlayacaktır”



“444 bin abone var”


Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesinde 5000 litre su kullanan abone sayısının 444 bin 262 olduğunu belirten Başkan Türel,“Bu rakam Antalya’daki toplam abone sayısının yüzde 35’ine denk geliyor. Söz konusu yüzde 35’lik bölüm, 5000 litre su kullanımı için neredeyse su parası hiç ödemeyecek konumdadır. Diğer aboneler ise yine, kullandığı 5 metreküp su için herhangi bir ücret ödemeyerekaile ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.


Başkan Türel, Antalya’nın altyapısı konusunda önemli yatırımlara imza atan ASAT’ın her şartlarda vatandaşa kolaylık sağlayan tarifeler üzerinden hizmet verdiğini vurguladı. Türel, kentin yüz akı olan ASAT’ın yatırımlarına da aynı hızda ve titizlikte devam edeceğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük Yılı"na destek
    1. Fikret Orman'dan "2019 Gönüllülük..
    2. Polise söven Fatih Altaylı'ya para..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Meteorolojiden 5 il için "zirai don"..
    5. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    6. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    7. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    8. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    9. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    10. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    11. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    12. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    13. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    14. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    15. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    16. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    17. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    18. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    19. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    20. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    21. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    22. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    23. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    24. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    25. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    26. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    27. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    28. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    29. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    30. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler