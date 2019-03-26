0553 313 94 23

Başkan Türel: " Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalyalı servis sürücüleri ile buluştu.

26 Mart 2019 Salı 15:58
Başkan Türel: " Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalyalı servis sürücüleri ile buluştu. Başkan Türel, Antalya’da esnafla ilgili her kararı esnafın bağlı olduğu kuruluş ve odalarla istişare yaparak aldıklarını belirtti. Başkan Türel, servislerin devlet ve özel okul tarifelerine yönelik de“Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur. Uygulanmıyorsa gereğini yaparız. " dedi.


Başkan Menderes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Konferans Salonu’nda Antalya’da ulaşım hizmeti veren servis sürücüleri bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Topçu’nun da katıldığı toplantıda çok sayıda servis şoförü de hazır bulundu.



Esnafla işbirliği içindeyiz


Başkan Türel, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde her zaman esnaf ile işbirliği yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Menderes Türel eğer esnaf ile ilgili bir karar alacak olursa esnafların bağlı olduğu odaların, örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin istişaresi olmadan onlarla bir mutabakat sağlamadan bir şey yapmaz. Servisçilerimizle ilgili bir düzenleme yapılacağında Servisçiler Odamızla birlikte hareket ederiz. 5 senelik süreçte servisçilerimizle birlikte Antalya’da devrim niteliğinde kararlar aldık. İlçelerimizde özellikle C plakasına dönülmesi hususu hiç kolay değildir. Ama biz ilçelerdeki odalarımızla, Antalya’daki odaların destekleriyle o meseleleri çözdük. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin servis hizmetini şu anda Servisçiler Odamızın kuruluşu tarafından yürütüyoruz. Bu da gerçekten devrim niteliğinde bir karardır.”



Kaybedeceklerini anlayanlar iftira atıyorlar


Muhalefetin 2009 yılından söylediklerini hatırlatan Başkan Türel, “Güneş şehri Antalya, Üniversite şehri Antalya, Emekli şehri Antalya demişlerdi. O yalanlarla Antalyalıları kandırdılar. 100 bin kişiye, bedava elektrik dediler. Göreve geldiler ama hiçbir şey yapmadılar. Antalya’nın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok. Her dönem kaybedeceklerini anlayanlar iftira atıyorlar. Hep aynı yalanlarla çıkıyorlar karşımıza. Dün Kalekapısı’ndaydım Menderes Türel Dönerciler Çarşısı’nı yıkacak demişler. Ben 10 senelik belediye başkanıyım, yıkacak olsaydım çoktan yıkardım. Yazın servisçiye çalışma iznini veren Menderes Türel bunu kaldıracakmış. Bu hizmeti ben verdim, insan kaldıracağı hizmeti verir mi Allah aşkına. İşleri güçleri böyle yalanlarla sizlerin aklını karıştırmak” şeklinde konuştu.



Çift tarife olmaz


Başkan Türel, servislerin devlet ve özel okul tarifelerine yönelik de şunları kaydetti: “Servisçilikte çift tarife, özel okul ayrı, devlet okulları ayrı tarife olmaz. Vatandaşın tarifesi tek olur. Uygulanmıyorsa gereğini yaparız. Bundan en ufak şekilde gocunacağımız bir şey yok. Bizim için vatandaşın fakiri de birdir zengini de birdir. Biz vatandaşı ayırt etmeyiz. Eşit hizmet bizim önceliğimizdir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:58
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret etti
    1. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    2. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    3. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    4. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    5. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    6. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    7. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    8. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    9. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    10. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    11. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    12. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    13. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    14. Çalıntı rögar kapakları ile..
    15. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    16. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    17. Adam olacak çocuklar sahnede
    18. Gaün’de Türkiye teknoloji buluşmaları
    19. CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal..
    20. Genç adam yatağında ölü bulundu
    21. Emine Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
    22. Balkondan düşen yaşlı kadın yaşamını..
    23. Bakan Varank Siteler’de keresteciler..
    24. "Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"
    25. Sivas’ta silahlı, bıçaklı kavga: 5..
    26. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram..
    27. Üniversiteliler CanSat yarışmasında..
    28. Yücel Yılmaz, "Erdek hizmet..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da
    30. Osmangazi’den Kütüphaneler Haftası..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız