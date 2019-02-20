0553 313 94 23

Başkan Türel Google Trends uygulamasında ilk sırada

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in konuk olduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı Google da en çok arananlar listesinde zirveye oturdu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
Başkan Türel Google Trends uygulamasında ilk sırada

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in konuk olduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı Google da en çok arananlar listesinde zirveye oturdu.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı’nın konuğu oldu. Antalya Kaleiçi’nde canlı yayın yapan Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Türel, yaptığı ve yapacağı projelerini anlattı. Büyük ilgi gören program Türkiye çapında büyük ilgi gördü. Menderes Türel, programın yayınlandığı sabah saatlerinde de Türkiye’de Google Trends en çok aranan kelimeler listesinde ilk sırada yer aldı. Menderes Türel 2019 projeleri de yine program sırasında Google Trends en çok arananlar listesinde zirve yaptı.


Google Trends uygulaması dünyanın en popüler arama motoru Google’da hangi kelimelerinin ne sıklıkla aratıldığıyla ilgili kullanıcılarına istatistiksel veriler sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da sahile yunus ölüsü vurdu
    1. Trabzon'da sahile yunus ölüsü vurdu
    2. Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu..
    3. KKTC'den 'federal ortaklık' açıklaması!
    4. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı..
    5. Turkcell Kulüpler Kros Ligi
    6. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
    7. Ankara'da askeri kışlada patlama
    8. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
    9. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
    10. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
    11. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    12. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
    13. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
    14. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
    15. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
    16. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
    17. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
    18. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
    19. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    20. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    21. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    22. Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı:..
    23. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    24. Google yeni projesiyle bedava internet..
    25. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    26. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    27. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    28. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    29. Yıldırım’da su kesintisi
    30. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı