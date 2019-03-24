Başkan Türel Antalya sevdalıları ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bugüne kadar hep Antalya kazansın diye çalıştığını belirterek,Antalya ittifakının da desteğiyle kazananın yine Antalya olacağını söyledi. Başkan Türel, her seçimden önce yaptığı gibi 31 Mart öncesinde de geleneği bozmayarak eşinin ve kendisinin mal beyanını açıkladığını belirtti.

Cam Piramit Kongre Merkezi’nde düzenlenen birlik beraberlik buluşmasına AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy’un yanı sıra eski Demokrat Partililer başta olmak üzere Antalya siyasetinin duayen isimler ve vatandaşlar katıldı. Her seçimden önce yaptığı gibi eşinin ve kendisinin mal beyanını açıkladığını da dile getiren Başkan Türel, “Veremeyeceğimiz bir hesabımız olmadı. Allahtan başka kimseden de korkmayız. Her şeyimiz ortada. Gizlimiz yok, saklımız yok. Bugün itibariyle internet siteme mal beyanımı koydum. 5 sene önceki mal beyanım da duruyor. Ondan öncekiler de duruyor. Şimdi ben Sayın Böcek’in de mal beyanın acaba açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyorum. Çalmadan çaldırmadan Antalya’yı yöneteceğim diyen Sayın Böcek herhalde kendisi de mal beyanını en kısa zamanda açıklayacaktır. Biz bunu bekliyoruz şeffaf siyaset budur. O yüzden öyle hesap sormaya geleceğim deyip kendi karanlıklarını kapatmaya çalışanlara artık bu millet inanmaz” dedi.

“Dünü unutma, yarınını seç”

Antalya İttifakı’nın içinde AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, DSP’li, Anavatanlı, Doğruyolcu, Demokrat Partili Antalya sevdalıları olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Biz Antalya için biriz. Biz bir oldukça, beraber oldukça Antalya hep kazandı. Antalya bizim görev yaptığımız dönemlerde sizlerin destekleri sayesinde kazandı. Ama bizim olmadığımız dönemlerde Antalya maalesef kaybetti. İşte o yüzden ‘Dünü unutma Antalya yarınları seç’ diyoruz çünkü yarınlar çocuklarımıza emanet bırakacağımız bu şehrin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

“Oy uğruna Antalya’yı zehirlemeye çalışmadık”

“Biz birlikte Türkiye’yiz” diyen Türel, “Biz vatanını milletini memleketini seven insanlar olarak biriz beraberiz kol kola yürüyoruz ama bizim aramızda Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyenler yok. Bebek katillerini Antalya’da meclislere taşımak isteyenler yok. Biz Türküyle, kürtüyle, lazıyla, çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle biz beraberiz ama terörist yandaşlarını oy uğruna yanına taşıyıp Antalya’yı zehirlemeye çalışanlardan hiç olmadık” şeklinde konuştu.

“Antalya’yı kirli pazarlıklara feda etmeyeceğiz”

Bugüne kadar bulunduğu her makam ve mevkide önce Antalya dediğini vurgulayan Başkan Türel şunları söyledi, “Şimdi birileri bakıyoruz ki sağ partilerden oy devşireceğim diye çakma sağcılığa soyunuyor. Neysen o olacaksın. Doğru olacaksın, dürüst olacaksın öyle bu salonlarda başka, başka salonlarda başka olmayacaksın. Bizim geldiğimiz yer belli.Bizim geldiğimiz yer 1949’da başlayan Demokrat Parti ile Adnan Menderes ile devam eden, Süleyman Demirel ile yürüyen, rahmetli Özal’la gelişen, rahmetli Erbakan’la, Başbuğ Türkeş’le devam eden yolun devamı. Biz neysek oyuz. Biz çakma sağcılardan değiliz. Ya benim adım Menderes. Daha fazla söz söylemeye gerek var mı? Oy devşirmek hesaplarıyla oradan buradan acaba ne oy getirebiliriz pazarlıklarıyla, gizli pastane buluşmalarıyla, kirli pazarlıklarla ne olursa olsun Antalya Belediye Başkanı olup, Antalya’yı hiçbir şekilde feda etmeyecek olanlardanız. Antalya hepimizin. Bu Antalya hepimizin Antalya’sı.”

“Siyaset değil, hizmetler yarışsın”

Sağcısıyla, solcusuyla Antalya’nın kazanması için çalıştıklarının altını çizen Başkan Türel, “Bu seçim Antalya’nın seçimidir. İşte bu yüzden projeler yarışsın diyor iken, hizmetler yarışsın diyor iken bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Antalya için yaptıklarımız ortada. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ama son haftaya girdik iftira rüzgârları esmeye başladı. Sayın Böcek mitingde ‘Menderes Türel’den hesap sormaya geliyorum’ demiş. Bizim Allah’a şükürler olsun veremeyeceğimiz hesabımız yok. Gel o zaman delikanlıysan televizyonların önünde milletin önünde hesaplaşalım senle. Hodri meydan niye kaçıyorsun istediğin kanalda, istediğin televizyonda, istediğin yandaş gazeteci ile karşıma çık gel bakalım büyük olan milletin önüdür, milletin önünde hesaplaşalım senle. O yüzen öyle çalmadan çırpmadan Antalya’yı yöneteceğim demekle bu işler olmaz. Antalya bizi de biliyor. Antalya sizi de biliyor. Antalya kimin nerenden nereye geldiğini çok iyi biliyor“ dedi.

“Antalya bu filmi daha önce gördü”

“Antalya’yı 2009’dan önce yalanlarla, iftiralarla kandırdılar” diyen Başkan Türel, o dönemde verilen sözlerin yerine getirilmediğini hatırlattı. O zaman yapılanların aynısının şimdi de yapılmaya çalışıldığını belirten Başkan Türel, “Bu Antalya projeden murojeden asla anlamaz diyorlar. Halk su, halk mama, halk süt, halk yem ile yine Antalya’yı kandırmanın, Antalyalıları aldatmanın adeta bir tekrarını yaşatmaya çalışıyorlar. Antalya bu filmi daha önce gördü. Ve kaybetti maalesef. Keşke kazansaydı. Bugün geldiğimiz noktada bir garip projeler, bir de her projenin başına halk koyarak o projeyi halkın projesiymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Hatırlıyorsunuz halk kartlardan tabi. Çalmadan çırpmadan yönettik diyenler bu milletin paralarını trilyonlarını birilerinin cebine indirip bu memleketten gönderdiler. O halk kartı Antalya teneke ile kovaladı. Biz de şimdi mahkemelerde Antalyalıların bu hakkını nasıl geri alırız diye mücadele ediyoruz. Şimdi de çıkmışlar halk su diyorlar. El insaf” diye konuştu.

“Bizim yaptıklarımız Antalyaspor’a yeter”

Damacana su satışından elde edilecek gelirin Antalyaspor’a bırakılacak olmasını da eleştiren Başkan Türel, “Antalyaspor’a bin bir güçlükle sağladığımız gelirleri iptal edeceğini söyleyerek Antalyaspor ile ilgili ne yapacağını daha gelmeden ortaya çıkartıyorsun. Bırak bizim kazandırdıklarımızı bozma yeter. Bizim yaptıklarımız Antalyaspor’a yeter. Ama sen bizim bin bir güçlükle kazandırdığımız sabit gelirleri bile üç beş kişiye, beş on tane esnafa şirin gözükeceğim diye Antalyaspor’u feda ediyorsun. Geldim mi Antalyaspor’un bugünlerini yok edeceğim diyorsun”

Antalya suyu en ucuz kullanan şehirlerden

Damacana suyun metreküpünün 600 TL’ye geldiğini açıklayan Başkan Türel, Antalya’da musluktan akan bir metreküp suyun 4 TL olduğuna dikkat çekti. Hesap ortadayken Antalyalılara 150 misli pahalı şekilde 600 TL’ye damacana ile su satmanın doğru olmadığını belirten Türel, Antalya’yı Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehir iken şimdi suyu en ucuz kullanan şehirlerden biri haline getirdiklerini anlatarak, “Halkın suyu böyle olur. Halka 150 misli pahalı su satmakla olmaz” dedi.

5 metreküp su bedava

5 yıldır Antalya’da 8641 çiftçiye sulama suyunda elektriği bedava kullandırdıklarını söyleyen Türel, Böcek’in de seçilmesi halinde ‘sulama suyunu çiftçiye bedava vereceğim’ dediğini hatırlattı. Böcek’in projelerini noterden tasdiklettiğine ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Başkan Türel, “Hangi notere, hangi tarihte, saat kaçta projelerini gidip tasdik ettirmiş? Bir belgesini göstersin. Söylemekle olmuyor. Bu işler belge göstermekle oluyor” diye konuştu. Başkan Türel, Antalya’nın yeni dönemde 5 metreküpe kadar olan suyu bedava kullanacağını belirterek projenin detaylarını anlattı. Başkan Türel, “Güneş enerji santrallerimizi kurarak sulama suyunda elektriği nasıl bedava temin ettiysek şimdi aynısını ASAT’ta yapacağız. ASAT’ta GES ve HES güneş enerjisi ve hidroelektrik santralleriyle yaklaşık 90 milyon Türk liralık enerji maliyetimizin yüz yani dört de üçünü 75 milyon lira civarında bir bölümünü bu hidroelektrik ve GES santrallerinden karşılayacağız böylelikle vatandaşımıza 0 ila 5 metreküp arasındaki suyu ücretsiz olarak kullanımını biz sağlayacağız” dedi.

Ücretsiz ulaşım uygulaması başladı

Sabah 5 ile 7 arası, akşam da 19.00 ile 21.00 arası toplu ulaşımda ücretsiz taşıma uygulamasının başladığını belirten Başkan Türel, “Büyükşehir Belediyesi’nin siyah plakalı otobüslerinde, AU plakalı ulaşım esnafımızın otobüslerinde ve tramvaylarda toplu ulaşımı bedava hale getirdik.Yıl boyunca de uygulama bu şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.