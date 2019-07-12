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Başkan Turanlı’nın 15 Temmuz mesajı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Başkan Turanlı’nın 15 Temmuz mesajı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin üçüncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceği bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler Allah’ın izniyle bu imkâna bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.


15 Temmuz Gecesi Kahta Kaymakamlığı önünde çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Turanlı, Saat 20.00’da başlayacak etkinliklere tüm Kahta halkını davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:44
  1. doğa

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