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Başkan Turanlı’dan suç duyurusu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan Eski Milletvekili Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 17:51
Başkan Turanlı’dan suç duyurusu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan Eski Milletvekili Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulundu.


Adıyaman Eski Milletvekili Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk, hakkında bir takım iddialarda bulunarak, savcıları göreve çağırmıştı.


Metiner, HDP’in Saadet Partisi adayını desteklediğini ve mevcut belediye yönetimini HDP’nin yönettiğini, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunarak,


AK Partili ve AK Parti için çalışan vatandaşlara ait inşaatların mühürlenerek tekrar açılması için para talep edildiğini iddia etmişti.


Televizyon programında ki iddiaların ardından Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk suç duyurusunda bulunarak, Avukat Abdulkadir Bozkurt konuyla ilgili açıklamada bulundu.


Avukat Abdulkadir Bozkurt açıklamasında, “13 yıldır Kahta Belediye Başkanlığında kadrolu makine mühendisi olarak görev yapan, yeni dönemde de Kahta Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve aynı zamanda müvekkilim olan Mehmet Rujda Selçuk’un şahsı üzerinden hem Mehmet Rujda Selçuk’u ve hem de yıllardan beridir özel müvekkilim olan ve 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde yeniden Kahta Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Yusuf Turanlı hakkında asılsız ithamlarla, iftira niteliğinde suç uydurmalarda bulunulduğu çok açıktır.


Adı geçen şahsın ülke genelinde yayın yapan bir televizyon programında bu şekildeki asılsız ithamlarda bulunması aynı zamanda ilçe halkımızı da tüm ülke genelinde zan ve töhmet altında bırakmıştır.


Bunun üzerine sözü edilen şahıs hakkında suç uydurma ve iftiradan ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurunda bulunduk. Akabinde yine sözü edilen şahıs hakkında iftiradan ötürü tazminat davasını açma hazırlığını yapmaktayız. Tazminat davası sonucunda Mahkemelerin hükmedeceği tazminat miktarlarını müvekkiller Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını da ayrıca beyan etmişlerdir.


Gönül isterdi ki bu şekil talihsiz bir konuşma keşke yapılmamış olsaydı. Neticede böyle bir konuşma yapıldığı için müvekkiller adına adı geçen şahsı iftira niteliğindeki konuşmalarından ötürü şiddetle kınadığımızı ve yetkili Cumhuriyet Savcılarının da yaptığımız suç duyurusu konusunda hassas davranacaklarından hiçbir endişe ve kaygımızın bulunmadığını beyan etmek isteriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:51
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