0553 313 94 23

Başkan Turanlı’dan hubat hasatı ile ilgili açıklama

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububatlarla ilgili açıklamada bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 11:45
Başkan Turanlı’dan hubat hasatı ile ilgili açıklama

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububatlarla ilgili açıklamada bulundu.


Başkan Turanlı, imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububatların hasat mevsiminde çevreye rahatsızlık verdiğini ve bu yönde ciddi şikayetler aldığını belirterek bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.


Turanlı, “Belediye sınırları içerisinde yer alan ve üzerine yapı inşa edilmesi için imara açılan bazı araziler, tarımsal amaçla kullanılmış olup, normal ekim zamanında buğday ve arpa gibi ürünlerin ekimi yapılmıştır. Göreve geldiğimiz Nisan ayından itibaren ekilen bu ürünler başak verdiği için, hem kamuyu hem de bu ürünleri eken vatandaşlarımızı maddi ve manevi yönden zarara uğramaması için herhangi bir müdahalede bulunmadık. Ama bu yıldan itibaren imara açılan arazilerde ekimin yapılmaması konusunda gerekli uyarılar ve ihtarların yapılması ilgili birimlerimizce görüşülüp karara bağlanmıştır. İlgili birimlerimiz her türlü tedbiri almış olup, ekim dönemlerinde gerekli denetimlerini yapacaklardır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    1. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    2. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    3. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    4. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    5. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    6. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    7. Mayınlı arazide korkutan yangın
    8. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    12. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    13. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    14. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    15. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    16. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    17. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    18. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    19. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    20. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    21. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    22. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    23. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    24. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    25. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    26. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    27. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    29. Kaymakam Oray Güven’den orman..
    30. Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!