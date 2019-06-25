Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir araya geldi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Gölbaşı İlçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı, makamında ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ile karşılıklı sohbet etti. Başkan Turanlı, Başkan Yıldırım’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Başkan Turanlı, “Gölbaşı İlçemiz Belediye Başkanımız İskender Yıldırım ile sosyal demokrat belediyecilikle tanışacak. Gerçekleştireceği projelerle Gölbaşı’nın çehresi değişecek. Gölbaşı hak ettiği eşit hizmeti olacak. Başkanımızı tebrik ediyor, meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İskender Yıldırım ise, Turanlı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Ben de Başkanımızı tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Kahta ilçemize önemli katkılar sağlayarak, çok güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.