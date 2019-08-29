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Başkan Turanlı,30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
Başkan Turanlı,30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.


Kahraman Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyen Başkan Turanlı, “Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Milletimiz birlik ve beraberliğini koruyarak bu inanca sahip çıkacağını her zaman göstermiştir.


Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos zafer bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
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