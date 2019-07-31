Başkan Turanlı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 11.31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaret gerçekleştirdi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İstanbul Ayazağa Kasrındaki Çalışma Ofisinde nezaket ziyaretinde bulundu.
Sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Turanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.
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