0553 313 94 23

Başkan Turanlı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 11.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53
Başkan Turanlı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaret gerçekleştirdi.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İstanbul Ayazağa Kasrındaki Çalışma Ofisinde nezaket ziyaretinde bulundu.


Sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Turanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 ölü
    1. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    2. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    3. Hacı adayları kutsal topraklarda
    4. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    5. Avustralya'da timsahın midesinden..
    6. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    7. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    8. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    9. Belediye personeline iş güvenliği..
    10. Hong Kong’da tayfun alarmı
    11. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    12. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    13. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    14. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    15. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    16. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    17. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    18. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    19. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    20. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    21. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    22. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    24. El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
    25. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    26. Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak
    27. Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden..
    28. QNB Finansbank istikrarlı büyümesini..
    29. Karşıyaka Spor Kulübü’nden Emniyet..
    30. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de