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Başkan Tural’dan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Türk Basınından sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümünde yayınladığı mesajında basın özgürlüğünün, demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:16
Başkan Tural’dan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Türk Basınından sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümünde yayınladığı mesajında basın özgürlüğünün, demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.



ESKKK Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan Türk Basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Tural, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın; meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Ülkemizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim”.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:16
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