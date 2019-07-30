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Başkan Tuncel’den trafiği rahatlatacak hamle

Konak Mahallesi’nde Söke Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan üç evin yıkımı, trafiğe nefes aldıracak.

30 Temmuz 2019 Salı 15:30
Başkan Tuncel’den trafiği rahatlatacak hamle

Konak Mahallesi’nde Söke Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan üç evin yıkımı, trafiğe nefes aldıracak. Konak Mahalle Muhtarlığı karşısında bulunan bitişik nizamdaki üç evin yıkılmasıyla birlikte açılacak yeni yol, Namık Kemal Caddesi ile Nalbant ve Hamam Sokak kesişimine bağlanacak.



Aydın Caddesi paralelinde Söke’nin trafik yükünü çeken alternatif caddelerinden biri olan Namık Kemal Caddesi ile Konak Mahalle Muhtarlığı önündeki Kocagöz Sokak bağlantısındaki darlık nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.Araçlar dönmekte zorlanırken, çift taraflı olarak karşıdan gelenin görülmediği sokakta her an tehlike yaşanıyor. Söke Belediyesi tarafından kamulaştırmaları yapılan yaklaşık 55 yıllık evlerin yıkımıyla Namık Kemal Caddesi’ni direkt karşılayacak yeni yol, bölgede yaşanan trafik sorununa nefes aldıracak.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ve Hukuk İşleri Müdürü Adviye Çetin, Konak Mahalle Muhtarı Galip Hanaylı ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.



Ekiplere evlerin yıkımı için talimat veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yıkımın önümüzdeki hafta başında yapılmasının planlandığını söyledi. Başkan Levent Tuncel; “İlçemize yeni projeler kazandırırken, sorunların çözümü içinde de çalışacağız. Konak Mahalle Muhtarlığı önünde yıllardır yaşanan sorunun çözümü noktasında kamulaştırması yapılan evlerin yıkacağız ve üç sokağı birbirine bağlayan bir yol açacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:30
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